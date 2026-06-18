Ботир Кодиров снова взорвал: новая песня вызвала сенсацию (видео)

·58·Культура
Ботир Кодиров снова взорвал: новая песня вызвала сенсацию (видео)

Певец Ботир Кодиров 17 июня представил своим поклонникам песню «Гарми ту» в новом стиле. Хотя с момента публикации трека на платформе YouTube прошло совсем немного времени, он уже успел привлечь внимание слушателей, набрав более 8 тысяч просмотров.

Данная композиция отличается своим особенным ритмом и содержанием. Нежное, приятное и эмоциональное исполнение певца еще больше усиливает очарование песни, помогая ей быстро найти отклик в сердцах слушателей.

Слова и музыка песни принадлежат талантливому творцу Ахлиддину Хакимову, который вновь продемонстрировал свой творческий потенциал.

В социальных сетях композиция также была тепло встречена и получила положительные оценки поклонников. В комментариях слушатели желают певцу удачи и пишут, что переслушивают песню снова и снова.

По мнению многих, «Гарми ту» в ближайшее время может стать настоящим хитом.

Ботир КодировАхлиддин ХакимовYouTube
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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