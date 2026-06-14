Умидахон: «Мой муж — продюсер Нилюфар Усмановой» — неожиданный факт

Известная певица Умидахон Ходжиева в интервью программе «Менинг ошксонам» поделилась искренними мыслями о своей семейной жизни, взаимном уважении и отношениях.

В ходе беседы певице задали вопрос, почему ее муж, будучи продюсером, не является ее собственным продюсером. Умидахон ответила на это с улыбкой:

«Все задают этот вопрос. Не знаю, у нас так сложилось, и нам так удобно. Он тоже работает в сфере искусства, в настоящее время является менеджером, администратором и продюсером Нилюфар Усмановой. Даже если мы случайно встречаемся во время работы, мы ведем себя так, будто не знаем друг друга. Я вообще не беспокою его в рабочее время. Но иногда он сам звонит и говорит: «Где ты? Быстро домой», — рассказала певица.

Она также откровенно рассказала о характере своего супруга:

«Пусть люди верят или не верят, но мой муж — очень серьезный и строгий человек. В комментариях многие пишут: «Ты такая веселая и добрая, вы не подходите друг другу». На самом деле он очень хороший человек, но действительно любит дисциплину и держит все под контролем», — добавила Умидахон.

Это интервью вызвало большой интерес в социальных сетях и стало поводом для различных мнений и обсуждений.