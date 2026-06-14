Умидахон: «Мой муж — продюсер Нилюфар Усмановой» — неожиданный факт

·14·Культура
Умидахон: «Мой муж — продюсер Нилюфар Усмановой» — неожиданный факт

Известная певица Умидахон Ходжиева в интервью программе «Менинг ошксонам» поделилась искренними мыслями о своей семейной жизни, взаимном уважении и отношениях.

В ходе беседы певице задали вопрос, почему ее муж, будучи продюсером, не является ее собственным продюсером. Умидахон ответила на это с улыбкой:

«Все задают этот вопрос. Не знаю, у нас так сложилось, и нам так удобно. Он тоже работает в сфере искусства, в настоящее время является менеджером, администратором и продюсером Нилюфар Усмановой. Даже если мы случайно встречаемся во время работы, мы ведем себя так, будто не знаем друг друга. Я вообще не беспокою его в рабочее время. Но иногда он сам звонит и говорит: «Где ты? Быстро домой», — рассказала певица.

Коллаж из свадебной фотографии и снимка счастливой семьи с детьми.

Она также откровенно рассказала о характере своего супруга:

«Пусть люди верят или не верят, но мой муж — очень серьезный и строгий человек. В комментариях многие пишут: «Ты такая веселая и добрая, вы не подходите друг другу». На самом деле он очень хороший человек, но действительно любит дисциплину и держит все под контролем», — добавила Умидахон.

Это интервью вызвало большой интерес в социальных сетях и стало поводом для различных мнений и обсуждений.

УмидахонНилюфар УсмановаШоу-бизнесИнтервьюУзбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Найден владелец фейкового аккаунта, распространявший клевету о Ферузе НорматовойНайден владелец фейкового аккаунта, распространявший клевету о Ферузе НорматовойСегодня, 13:15Кот на сцене превратил трагедию «Ромео и Джульетта» в комедию (видео)Кот на сцене превратил трагедию «Ромео и Джульетта» в комедию (видео)Сегодня, 11:48Неожиданный курьез на сцене из-за цветов от поклонникаНеожиданный курьез на сцене из-за цветов от поклонникаСегодня, 11:19«Понял по его Instagram». Почему Шахзод Султанов выбрал 18-летнюю девушку«Понял по его Instagram». Почему Шахзод Султанов выбрал 18-летнюю девушкуСегодня, 10:54Шахзода Мухаммедова: «Сегодня выдаем замуж нашу ученицу-дизайнера» (видео)Шахзода Мухаммедова: «Сегодня выдаем замуж нашу ученицу-дизайнера» (видео)Сегодня, 10:30Является ли Умида Мирхамидова строгой свекровью для своей невестки, родившейся и выросшей в Америке?Является ли Умида Мирхамидова строгой свекровью для своей невестки, родившейся и выросшей в Америке?Сегодня, 10:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Юлдуз Радджабова показалась с мамой и свекровью
Юлдуз Радджабова показалась с мамой и свекровью
Муниса Ризаева впервые откровенно рассказала о разнице в возрасте с мужем
Муниса Ризаева впервые откровенно рассказала о разнице в возрасте с мужем