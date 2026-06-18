Стали известны детали исторического соглашения между США и Ираном

На арене международной политики произошло крайне важное и историческое событие, привлекшее внимание всего мира. 17 июня текущего года администрация Соединенных Штатов Америки раскрыла СМИ неожиданные детали нового беспрецедентного соглашения, достигнутого с официальным Тегераном. На брифинге высокого уровня в Вашингтоне высокопоставленный представитель правительства представил широкой общественности суть документа, получившего название «Меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран в Исламабаде».

Данное соглашение оценивается как один из крупнейших шагов на пути к смягчению многолетней политической и военной холодности.

Тушение огня: ограничение военных действий

Согласно этому официальному документу, две стороны, стремящиеся к взаимному согласию, обязуются немедленно, полностью и окончательно прекратить любые военные столкновения и вооруженные действия на всех фронтах противостояния, включая территорию Ливана.

Согласно требованиям этого глобального меморандума, состоящего из 14 важных пунктов, иранская сторона согласилась оперативно разбавить запасы высокообогащенного урана, хранящиеся на ее складах, или максимально снизить процент его обогащения. Официальный Вашингтон строго подчеркнул, что эта стратегическая мера служит цели полного устранения военного потенциала Тегерана по производству и созданию ядерного оружия.

В следующей аналитической политической таблице вы можете подробно ознакомиться с основными пунктами Исламабадского меморандума между США и Ираном, а также с обязательствами сторон:

Основные направления меморандума Гарантии администрации США Обязательства Исламской Республики Иран • Военная сфера и безопасность • Прекратит атаки в Ливане и на других фронтах. • Немедленно прекратит военные действия на всех фронтах. • Контроль над ядерной программой • Считает ядерную угрозу Тегерана устраненной. • Разбавит запасы обогащенного урана или снизит уровень его обогащения. • Экономика и санкции • Полностью отменяет запреты на экспорт нефти. • Повторно интегрируется в мировой энергетический рынок. • Глобальная логистика (Транспорт) • Поддерживает безопасность морских путей. • Полностью восстанавливает судоходство в Ормузском проливе.

Иранская нефть возвращается на мировой рынок

В качестве платы за эти меры по установлению мира Белый дом заявил о готовности полностью отменить жесткие экономические санкции, которые долгое время применялись в отношении нефтегазовой промышленности и торговли сырьем Исламской Республики Иран. Основываясь на гарантиях американской стороны, после официального вступления сделки в силу Тегеран восстановит право на свободный и неограниченный экспорт своих нефтепродуктов на международные энергетические рынки.

Кроме того, если установленный 60-дневный период взаимных переговоров завершится мирно и успешно, ожидается снятие и других дополнительных экономических ограничений, введенных против Ирана. Представители двух государств в течение этого двухмесячного срока постараются детально разработать пункты окончательного мирного договора, обладающего полной юридической силой.

Фон в миллиарды долларов и вопрос Ормузского пролива

Одним из примечательных аспектов документа стала идея создания специального финансового фонда в размере не менее 300 миллиардов долларов США для восстановления экономики Ирана и развития страны. Однако этот огромный фонд будет реализован только в случае подписания сторонами окончательного полноценного договора. Правительство США строго заявило, что не будет участвовать собственными средствами в процессе формирования и финансирования данного фонда.

Также одной из центральных тем меморандума стал вопрос восстановления безопасного и полного прохода коммерческих и военных судов через Ормузский пролив, который считается крайне стратегическим водным путем для международной торговли и мировой энергетической безопасности. По мнению представителя администрации США, это соглашение не только смягчит вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, но и создаст историческую возможность для реинтеграции экономической системы Ирана в международное финансовое пространство.

Предупреждение президента Дональда Трампа: «Если не будет выполнено, вернемся к ударам»

Несмотря на это, президент США Дональд Трамп особо подчеркнул, что данный документ еще не является окончательным полноценным мирным договором. Глава государства отметил, что на данный момент это лишь декларация о взаимопонимании, и если официальный Тегеран нарушит любое из условий, Вашингтон оставляет за собой право возобновить военные операции.

Из выступления президента США Дональда Трампа на саммите G7: «Пока что это всего лишь меморандум о взаимопонимании. Если процессы в нем меня не устроят или условия будут нарушены, мы без всяких колебаний вернемся к системе нанесения военных ударов».

Согласно последним полученным данным, ожидается, что этот исторический меморандум будет официально подписан сторонами 19 июня текущего года. После этого будет запущен 60-дневный этап официальных переговоров по созданию фундаментальных основ окончательного мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

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