Дакиа представляет Нев Спринг — один из самых доступных электромобилей

Румынский бренд Дакиа готовится к выпуску нового поколения электромобиля Спринг, одного из своих самых популярных и доступных моделей. По словам представителей компании, новая модель получит название Нев Спринг и останется одним из самых дешевых представителей своего сегмента на европейском рынке. Этот шаг призван еще больше укрепить позиции бренда на рынке электротранспорта. Об этом сообщает Autocar.ко.ук, новость сообщает.

Автомобиль нового поколения построен на той же платформе, что и модель Renault Твинго, и, в отличие от текущего Спринг, который производится в Китае, будет полностью собираться в Европе. Руководство Дакиа решило сохранить название «Спринг», так как бренд уже успел зарекомендовать себя среди потребителей как надежный и бюджетный электромобиль. Ожидается, что Нев Спринг и текущая модель будут продаваться на рынке параллельно в течение определенного времени.

Технические характеристики и изменения в дизайне

Хотя внешне Дакиа Нев Спринг будет напоминать Renault Твинго, он получит свои уникальные элементы дизайна. В частности, он будет выполнен в более агрессивном стиле, характерном для кроссоверов бренда Дакиа. Подтверждено, что автомобиль станет немного шире и длиннее, а в салоне появятся четыре полноценных сиденья и просторный багажник. Для справки: его «близнец» Твинго имеет багажник объемом 360 литров.

Хотя точные технические характеристики пока не раскрыты, эксперты предполагают, что Нев Спринг будет оснащен аккумулятором емкостью 27,5 кВт⋅ч. Это позволит проезжать примерно 260 километров на одном заряде. Такой показатель считается идеальным решением для ежедневных поездок по городу.

Цена и рыночные перспективы

Основным преимуществом бренда Дакиа остается его ценовая политика. Ожидается, что начальная стоимость модели Нев Спринг будет ниже 18 000 евро (примерно 15 600 фунтов стерлингов). Это сделает его дешевле не только модели Твинго, но и почти всех конкурентов на рынке. Учитывая растущий спрос на доступные электромобили на автомобильном рынке Узбекистана, эта модель в будущем может стать интересной и для местных потребителей.

Компания планирует выпустить еще три новые электрические модели в течение следующих четырех лет. Уже подтверждено, что одной из них станет электрическая версия популярного хэтчбека Сандеро. По словам директора по продукции Дакиа Патриса Леви-Беншетона в интервью изданию Autocar, новые модели станут частью «мультиэнергетической» стратегии бренда.

Официальная презентация модели Нев Спринг ожидается в октябре этого года на Парижском автосалоне. Именно там будут объявлены все динамические характеристики автомобиля и дата начала продаж.