Google тестирует новый тип реКАПТЧА: теперь потребуются жесты руками

·5·Технологии
Google тестирует новый тип реКАПТЧА: теперь потребуются жесты руками

Компания Google начала тестирование совершенно нового способа борьбы с ботами на базе искусственного интеллекта. Теперь пользователям придется выполнять специальные движения руками перед камерой, чтобы доказать, что они являются реальными людьми. Эта технология стала следующим шагом на пути к отказу от традиционного выбора картинок или ввода искаженных букв. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, новая система реКАПТЧА запрашивает у пользователя доступ к камере и предлагает выполнить простые жесты. Система анализирует короткое видео и определяет 21 основную точку (координату) ладони человека. С помощью этого набора измерений алгоритмы отличают движения живого человека от действий автоматизированного скрипта.

Вопросы безопасности и конфиденциальности

Представители Google подчеркивают, что в этом процессе персональные данные пользователей не подвергаются риску. Согласно заявлению компании, видео не привязывается к личности пользователя, аудио не записывается, а все видеоматериалы немедленно удаляются по завершении проверки. Этот метод на техническом языке называется «ливенесс детектион» (определение живого присутствия).

Внедрение новой системы связано с развитием АИ-агентов. В настоящее время современные боты легко обходят простые визуальные тесты КАПТЧА. Ожидается, что новый подход станет эффективным барьером против массовой регистрации аккаунтов, попыток входа в систему с помощью украденных паролей и других видов онлайн-мошенничества.

Реакция и критика пользователей

Однако эта новость вызвала серьезные споры среди специалистов по кибербезопасности и обычных пользователей. Многие отмечают, что обязательное использование камеры является вторжением в частную жизнь. В обсуждениях в социальной сети Кс пользователи выразили обеспокоенность тем, насколько активно биометрические данные проникают в онлайн-идентификацию.

Другая группа критиков сомневается в эффективности этого метода. По их мнению, хакеры могут найти способы обмануть и эту систему с помощью виртуальных камер или синтезированных (дипфаке) видео. Несмотря на это, Google продолжает работу над технологиями распознавания жестов рук.

Напомним, что ранее Google внедрила функцию распознавания жеста поднятой руки на платформе Google Мит. Также компания проводит патентные исследования технологий, которые в будущем позволят отслеживать движения рук с помощью акустических сигналов без необходимости использования камеры. Для пользователей из Узбекистана эта новинка также может стать обычным делом при использовании сервисов Google в ближайшем будущем.

GooglereCAPTCHAТехнологииИскусственный ИнтеллектКибербезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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