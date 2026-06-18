В России 14-летний подросток был жестоко избит в лифте

·1·Мир
В России 14-летний подросток был жестоко избит в лифте

В российском городе Владивосток произошел случай жестокого насилия в отношении несовершеннолетнего подростка. Сообщается, что мужчина напал на 14-летнего мальчика, который случайно задел его при входе в лифт, и жестоко избил его.

По словам свидетелей, нападавший продолжал непрерывно бить подростка, несмотря на то, что тот несколько раз извинился. Сообщается, что инцидент произошел не только внутри лифта, но и в коридоре за его пределами.

Самое печальное, что это ужасное событие произошло на глазах у 6-летнего брата мальчика, что еще больше усугубляет психологический эффект случившегося.

По результатам медицинского осмотра пострадавшему поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и гематома. В настоящее время его состояние находится под наблюдением врачей.

Семья планирует обратиться в правоохранительные органы по данному факту. На данный момент личность нападавшего не установлена, ведутся поиски.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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