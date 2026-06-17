Улугбек Рахматуллаев раскрыл неожиданную историю об Озодбеке Назарбекове

Заслуженный артист Узбекистана Улугбек Рахматуллаев в искренней беседе с поклонниками поделился интересными и трогательными воспоминаниями о различных аспектах своей жизни. Певец вспомнил о своем настоящем друге в искусстве, об отношении к родителям, о том, как он готовится к свадьбам в регионах, а также рассказал о незабываемом случае, связанном с министром культуры Озодбеком Назарбековым.

«Считает себя не исполнителем, а творцом»

Улугбек Рахматуллаев подчеркнул, что видит себя не просто обычным исполнителем, а творцом. По его мнению, исполнитель — это человек, который берет готовый продукт и исполняет его. Творец же участвует в каждом этапе процесса создания произведения. Певец рассказал, что долго размышляет над каждой песней, анализирует её и уделяет особое внимание каждой детали. Хотя это иногда приводит к усталости, он никогда не сдавался.

Кроме того, он любит творить не только в искусстве, но и в других областях. В число его интересов входят строительство, дизайн интерьера, предпринимательство и даже уход за растениями.

«До сих пор помню деньги, которые собрал Озодбек Назарбеков»

В ходе беседы певец вспомнил интересный случай, связанный с министром культуры Озодбеком Назарбековым. «Мы вместе участвовали в одной свадьбе. Когда я пел, гости начали очень активно дарить деньги (прикреплять к одежде). Их стало так много, что они не помещались в руках и часть рассыпалась по полу. Тогда Озод ака вышел на сцену, наклонился, собрал все деньги и передал мне. В то время он уже был Народным артистом. Я был просто поражен. Такой поступок нельзя совершить из лицемерия», — говорит артист.

Он добавил, что раньше Озодбек Назарбеков часто советовался с ним по вопросам сценических костюмов и стиля.

«Мое воспитание не позволяет мне ввязываться в интернет-скандалы»

Улугбек Рахматуллаев объяснил, почему он не участвует в различных спорах, искусственных скандалах и пиаре в социальных сетях. По его словам, сегодня некоторые люди ссорятся в интернете, вовлекая в эти процессы даже членов своих семей. Артист считает такой путь абсолютно неправильным.

«Прежде чем высказать мнение о ком-то, я думаю не только о себе, но и о своих родителях, семье, братьях, сестрах и родственниках. Есть интеллигентные люди, которые хорошо обо мне думают. Поэтому я чувствую ответственность за каждое слово».

«Сейчас ругань в интернете стала привычкой. Появилось мнение, будто для выражения своей мысли обязательно нужно оскорблять. Да, человек может разозлиться, но не обязательно делать это на глазах у всей общественности. Если бы эти люди могли так же говорить в присутствии своих детей или родителей, вот тогда я бы удивился», — говорит певец.

«Я приближаюсь к возрасту, когда больше теряешь, чем приобретаешь»

В ходе беседы певец высказал одну из своих самых трогательных мыслей.

По его словам, то, как растут его дети и узнают что-то новое, приносит ему огромную радость. Однако в то же время ему тяжело видеть, как стареют родители. «Моему младшему ребенку 3 года. Я радуюсь каждой его новой победе. Но то, что мои родители стареют, ранит мое сердце. Сейчас я приближаюсь к периоду, когда потерь больше, чем приобретений. Раньше известия о чьем-то уходе были редкостью. Теперь же мы слышим такие новости почти каждый день».

«Мама часто говорит мне: „Я вами довольна“. Эти слова приносят утешение моему сердцу. Возможно, были моменты, когда я невольно обидел её, но то, что мама выражает свое довольство, дает мне спокойствие», — говорит артист.

Также он рассказал, что привык делиться с родителями доходами, полученными со свадеб.

По одному лишь желанию матери он построил для неё отдельный двор. Улугбек Рахматуллаев не скрыл, что однажды обидел мать и очень сильно об этом пожалел. Спустя время мать сказала ему следующее:

«Сынок, ты построил много красивых домов. Но с возрастом я стала желать лишь тишины и спокойствия».

После этого певец построил для родителей отдельный дом. Этот двор превратился в тихое пристанище, окутанное зеленью, с садами, где живут птицы и даже черепахи.

«Этот дом считается личным пространством моей матери», — говорит он.

«Я не сторонник выставлять доброту напоказ»

Певец также отметил, что не считает правильным демонстрировать в социальных сетях добрые дела, сделанные для родителей.

Он подчеркнул, что причина этого — стремление избежать лицемерия и предостережение от сглаза.

«Многие снимают на видео или фото свою помощь родителям или близким и выкладывают в интернет. Я не против этого, но сам так не поступаю».

«К сожалению, я знал некоторых людей, которые так делали, и вскоре после этого теряли своих родителей. Поэтому я считаю, что нужно быть осторожным».

«В Малайзии имя Имама Бухари вызвало слезы»

Улугбек Рахматуллаев сталкивался с трогательными ситуациями и в зарубежных поездках. Он до сих пор не забыл разговор с таксистом в Малайзии. Во время молитвы водитель попросил их немного подождать, а затем спросил, откуда они. В те времена название «Узбекистан» было знакомо не всем. Поэтому певец сказал, что он из родины Имама аль-Бухари. После этих слов на глазах водителя появились слезы. Он попросил рассказать об этом великом ученом и даже сказал: «Моя мечта — посетить святыню Имама Бухари перед тем, как отправиться в Хадж». Этот случай заставил артиста глубоко задуматься.

«На свадьбы в регионах я надеваю свои самые дорогие костюмы»

Певец подчеркнул, что к сценической культуре нужно относиться серьезно. По его мнению, уважение к поклоннику должно стоять на первом месте. «Я стараюсь надевать самые дорогие вещи из своего гардероба, когда еду на выступления в регионы. Однажды на свадьбе я видел другого артиста, который пришел в одежде, не подходящей для сцены. Хозяин свадьбы был очень недоволен. Даже если одежда не дорогая, есть же красивые вещи, достойные сцены. Выходить в футболке и джинсах неправильно. Выбирать лучшее для себя и проявлять невнимательность к поклоннику — это считается предательством», — говорит он.

«Кто его самый близкий друг в искусстве?»

Улугбек Рахматуллаев сказал, что не искал друзей в искусстве специально. Однако он назвал Заслуженного артиста Узбекистана Абдурашида Юлдашева одним из самых надежных людей.

«Мы можем спокойно рассказывать друг другу даже семейные секреты. Я никогда не слышал от других людей того, что говорил ему», — говорит певец.

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