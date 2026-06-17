Как сейчас выглядит звезда «Танцора диско» Митун Чакраборти

Индийский актер Митун Чакраборти, который когда-то покорил миллионы зрителей песней «Джиммй Джиммй Ача Ача» и стал всемирно известным благодаря фильму «Танцор диско», 16 июня отметил свое 76-летие. Любимец нескольких поколений и сегодня остается одной из самых влиятельных личностей Индии.

Наряду с актерской карьерой он добился больших успехов и в сфере крупного бизнеса. В настоящее время Митун Чакраборти управляет сетью отелей и известен как успешный предприниматель.

Жизнь легендарного актера могла сложиться иначе

Митун Чакраборти родился в Восточном Пакистане. Позже эта территория стала частью независимого государства Бангладеш. В целях получения образования он переехал в Калькутту, один из крупнейших городов Индии.

У него есть три сестры, которые вспоминают, что интерес актера к искусству был сильным с самого детства. Митун ставил сценическое представления в домашних условиях и активно участвовал в школьных театрах.

Однако его судьба могла пойти по совершенно иному пути. В молодости он вступил в радикальное движение, которое выступало за борьбу с богатыми и поддержку крестьян. Он едва не был арестован во время одного из полицейских рейдов, из-за чего был вынужден переехать в Мумбаи.

От продавца мыла до звезды Болливуда

До того как прийти в кино, Митун Чакраборти несколько лет работал коммивояжером. Он ездил по разным штатам Индии, продавая мыло и косметические средства.

Однажды он наткнулся на объявление о приеме в актерский факультет в городе Пуна и решил попытать удачу.

Рост 183 сантиметра, отличная пластика и музыкальные способности сыграли важную роль в его зачислении. В те времена студентами в основном были дети из состоятельных семей. Однако сын обычного сотрудника телефонной компании смог преодолеть эти барьеры.

Он начал сниматься в фильмах еще во время учебы в университете. К концу 70-х годов он стал одной из самых ярких звезд Болливуда.

«Танцор диско» покорил миллионы людей

Фильм «Танцор диско», вышедший на экраны в 1982 году, стал настоящей сенсацией в странах Центральной Азии. Его посмотрели более 61 миллиона зрителей.

Картина вошла в десятку самых популярных фильмов в зарубежном прокате. Особенно всемирную известность получили песни «Джиммй Джиммй Ача Ача» и «И Ам а Диско Данкер».

Интересно, что эти песни исполнял не сам Митун, а профессиональные певцы.

В 1987 году вышел фильм «Танцуй», где главную роль также исполнил Митун Чакраборти. На территории СССР этот фильм распространялся под названием «Танцор диско-2».

В последующие десятилетия актер снимался в среднем в 3–5 фильмах ежегодно. Лишь в последние годы количество проектов сократилось до 1–2. На сегодняшний день он снялся более чем в 300 картинах.

Подарил новую жизнь девочке, найденной на свалке

Митун Чакраборти может стать примером для многих и в своей личной жизни.

Он уже более 40 лет живет со своей второй женой, актрисой Йогитой Бали. У них трое сыновей.

Кроме того, в 90-е годы пара решила усыновить девочку-младенца, найденную на свалке. Актер сначала отвез малышку в больницу, а затем принял ее в свою семью. Они назвали девочку Дишани.

Сейчас девушка выросла и ведет самостоятельную жизнь.

Слухи об отношениях со Шридеви и о смерти

СМИ писали о скандальных отношениях в личной жизни Митуна лишь однажды. Говорили, что в конце 80-х у него был роман с актрисой Шридеви. Однако актер не пожелал комментировать это.

В 2018 году Шридеви трагически скончалась в Дубае.

В 2019 году в социальных сетях распространились сообщения о смерти Митуна Чакраборти. Однако позже эта информация была опровергнута его сыном Намаши и самим актером. Выяснилось, что он находился в больнице, но это был плановый медицинский осмотр, и его жизни ничего не угрожало.

Легендарный Митун Чакраборти, отметивший 76-летие, для миллионов поклонников до сих пор остается тем самым «Танцором диско».