Фабио Каннаваро установил уникальный рекорд в истории чемпионатов мира

·58·Спорт
Фабио Каннаваро установил уникальный рекорд в истории чемпионатов мира

В то время как матчи группового этапа чемпионата мира 2026 года входят в решающую стадию, с главным тренером нашей национальной сборной произошло поистине историческое и грандиозное событие. Несмотря на то, что дебютный матч против Колумбии в рамках 1-го тура группы «К» (1:3) завершился неудачно для наших представителей, эта встреча открыла совершенно новую страницу в личной карьере главного тренера сборной Узбекистана Фабио Каннаваро. Этот матч вошел в историю как первая игра чемпионата мира для известного итальянского специалиста в статусе главного тренера.

Таким образом, 52-летний Фабио Каннаваро сумел установить уникальное и неповторимое достижение не только для футбола нашей страны, но и для мирового спорта. Он вошел в число немногих обладателей «Золотого мяча» в мире, которым удалось принять участие в чемпионатах мира как в качестве легендарного футболиста, так и в качестве опытного главного тренера.

С помощью следующей исторической спортивной таблицы вы можете ознакомиться с кратким списком обладателей «Золотого мяча», которые блистали на зеленых полях и покоряли вершины Мундиаля в качестве тренеров:

Легендарный футболист и тренер

Сборные, которые представлял и возглавлял

Статус как обладателя «Золотого мяча»

Франц Беккенбауэр

• Сборная Германии

• Участвовал как футболист и как тренер.

Марко ван Бастен

• Сборная Нидерландов

• Бывший легендарный нападающий и главный тренер.

Олег Блохин

• СССР (футболист) и Украина (тренер)

• Играл за сборную СССР, тренировал Украину.

Фабио Каннаваро

• Италия (футболист) и Узбекистан (тренер)

• Чемпион ЧМ-2006, капитан и обладатель «Золотого мяча».

Четвертая великая легенда: исторический путь Каннаваро

Стоит отметить, что итальянский специалист стал четвертым представителемпланеты, достигшим такого высокого и уникального результата в футбольном мире. Ранее в этот золотой список входили лишь три легенды мирового футбола: Франц Беккенбауэр, победивший на мировом первенстве со сборной Германии как игрок и тренер; Марко ван Бастен, бывший волшебный нападающий сборной Нидерландов, ставший впоследствии главным тренером; и Олег Блохин, блиставший в составе сборной СССР и спустя годы доведший сборную Украины до четвертьфинала чемпионата мира.

Напомним, что в 2006 году на полях Германии Фабио Каннаваро поднял главный трофей в качестве капитана сборной Италии и в том же году, благодаря своей непревзойденной игре, был удостоен награды «Золотой мяч» (Баллон д'Ор).

Итоговое заключение спортивных обозревателей Замин:

Тот факт, что у руля нашей сборной стоит такая признанная мировая фигура, покорившая все вершины в бытность игроком, должна придавать нашим ребятам только дополнительную силу. Поражение в матче с Колумбией ни в коем случае не может бросить тень на мастерство Фабио Каннаваро. Мы верим, что богатый опыт нашего тренера, достигшего такого уникального исторического рекорда, поможет нам в решающем сражении против Португалии 23 июня. Мы верим в тебя, Каннаваро, вперед, Узбекистан!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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