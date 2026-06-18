Медведь съел еду туристов

Туристы, отдыхавшие на природе в Турции, столкнулись с неожиданностью — к их столу заглянул «гость»-медведь. Об этом сообщило издание Хурриет.

Сообщается, что инцидент произошел в национальном парке долины Мунзур в провинции Тунджели. Туристы устроили пикник на открытом воздухе, но почувствовавший запах еды бурый медведь внезапно подошел к ним.

Испуганные отдыхающие были вынуждены быстро покинуть место, оставив еду, чтобы обеспечить свою безопасность. После этого медведь спокойно подошел к столу и начал трапезу.

Интересно, что участники событий успели заснять действия медведя на видео с расстояния. Эти кадры быстро распространились в социальных сетях, вызвав широкое обсуждение среди пользователей.

Специалисты в свою очередь подчеркивают, что подобные случаи вновь напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности при отдыхе на природе.