Улугбек Кадиров в центре внимания соцсетей с новой песней «Хонимей»

·2·Культура
Улугбек Кадиров в центре внимания соцсетей с новой песней «Хонимей»

Популярный актер Улугбек Кадиров порадовал своих поклонников очередной новинкой в творчестве. Артист представил новую песню под названием «Хонимей».

Творческие поиски Улугбека Кадирова, который в последние годы пробует себя не только в актерстве, но и в пении, тепло принимаются фанатами.

После выхода новой песни в социальных сетях появилось множество отзывов. Поклонники отмечают голос и творческий стиль артиста, желая ему удачи и успехов.

Некоторые пользователи выражают уверенность, что наряду с успехами в актерстве, Улугбек Кадиров добьется новых достижений и в музыкальной деятельности.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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