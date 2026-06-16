Улугбек Кадиров в центре внимания соцсетей с новой песней «Хонимей»

Популярный актер Улугбек Кадиров порадовал своих поклонников очередной новинкой в творчестве. Артист представил новую песню под названием «Хонимей».

Творческие поиски Улугбека Кадирова, который в последние годы пробует себя не только в актерстве, но и в пении, тепло принимаются фанатами.

После выхода новой песни в социальных сетях появилось множество отзывов. Поклонники отмечают голос и творческий стиль артиста, желая ему удачи и успехов.

Некоторые пользователи выражают уверенность, что наряду с успехами в актерстве, Улугбек Кадиров добьется новых достижений и в музыкальной деятельности.