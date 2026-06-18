Видео о том, как Аббосбек Файзуллаев посвятил свой гол будущей супруге, вызывает интерес в сети

·97·Культура
Видео о том, как Аббосбек Файзуллаев посвятил свой гол будущей супруге, вызывает интерес в сети

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В послематчевом интервью ему в шутку задали вопрос: «Пришло ли время жениться?». Файзуллаев кратко ответил: «Скоро».

Напомним, Узбекистан уступил Колумбии со счетом 1:3. Аббосбек забил гол на 61-й минуте встречи, став автором первого гола нашей национальной сборной в истории чемпионатов мира.

Хотя результат сложился не в пользу нашей команды, этот гол занял достойное место в истории узбекского футбола.

Аббосбек ФайзуллаевУзбекистанКолумбия
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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