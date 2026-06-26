Джеки Чан снимает новый фильм в Казахстане

·17·Культура
Джеки Чан снимает новый фильм в Казахстане

Знаменитый актер, режиссер и звезда боевиков Джеки Чан начал съемки четвертой части франшизы «Артефакты» в соседнем Казахстане. Сообщается, что перед принятием этого решения актер посетил Алматы в 2025 году, чтобы лично осмотреть будущие съемочные площадки и выбрать подходящие локации.

«Артефакты» считаются одним из самых известных приключенческих фильмов Джеки Чана. Первая часть картины была представлена зрителям в 1986 году. В ней Чан мастерски воплотил образ смелого и рискованного героя, ищущего древние сокровища и исторические реликвии.

В процессе съемок этого фильма актер перенес тяжелую травму. Во время исполнения одной из каскадерских сцен он прыгнул с дерева и получил серьезное повреждение черепа. В результате этого инцидента Джеки Чан частично потерял слух на одно ухо. Несмотря на это, после лечения он вернулся на съемочную площадку и завершил работу над фильмом. Этот случай считается одним из самых известных примеров его профессионализма и самоотверженности.

Джеки ЧанКазахстанАлматыКиноАртефакты
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