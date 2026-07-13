Новый образ турецкого актера и модели Бурака Озчивита вызвал обсуждения

Турецкий актер Бурак Озчивит вызвал бурные обсуждения в социальных сетях, опубликовав фотографии с семейного отдыха.

На кадрах актер запечатлен во время отдыха с супругой Фахрие Эвджен и двумя сыновьями. После того как снимки распространились, многие пользователи обратили внимание на изменения во внешности актера.

Некоторые поклонники написали, что Бурак Озчивит набрал вес. Другие же подчеркнули, что на семейном отдыхе он выглядит свободно и естественно.

Фотографии актера с семьей быстро разошлись по сети. Дискуссии в основном сосредоточены вокруг его внешнего вида и непринужденного образа во время отпуска.

Бурак Озчивит известен многим зрителям благодаря турецким сериалам. Именно поэтому каждое его новое фото быстро становится центром внимания в социальных сетях.