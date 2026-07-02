Мукаддас Садуллаева рассказала неожиданные подробности о своем муже

Актриса Мукаддас Садуллаева, которая после замужества стала реже появляться в кино, откровенно рассказала о своей семейной жизни, отношениях с мужем, будущем дочери, любви к творчеству певицы Райхон и дружбе с актрисой Шахзодой Мухаммедовой.

Муж не был романтиком, но со временем изменился

По словам актрисы, она старается быть любящей матерью для своих детей. Однако, как и любая мама, иногда она теряет терпение и вынуждена проявлять строгость. Она отметила, что муж не является жестким человеком, но дети успокаиваются от одного лишь взгляда отца.

Мукаддас Садуллаева вспомнила, что выросла в атмосфере любви и ласки, и не стала скрывать, что в первые годы замужества ей было непросто привыкнуть к иному укладу.

— В моей семье меня очень баловали. А в семье моего мужа отношение к проявлению чувств было другим. Сначала он редко проявлял нежность, и мне было тяжело. Позже муж понял, что для меня важны любовь и внимание. Сейчас, пусть и с опозданием, он начал баловать меня, — поделилась актриса.

«Я бы хотела, чтобы моя дочь стала актрисой»

В ходе беседы актриса также затронула тему своей дочери Садии. По ее словам, девочка любит снимать видео для социальных сетей, и у нее заметен интерес к искусству.

— У моей дочери есть талант. Она еще маленькая, поэтому мы не препятствуем ее интересам. Если ее пригласят сниматься в кино, мы не против. Но когда она вырастет, отец может быть против. Я же хотела бы, чтобы она стала актрисой. Пусть она получит те возможности, которых не было у меня. Однако сейчас она уже мечтает стать дизайнером, — сказала Мукаддас Садуллаева.

Как началась дружба с Шахзодой Мухаммедовой?

Актриса также рассказала интересную историю знакомства с Шахзодой Мухаммедовой.

По ее словам, родители хотели, чтобы она стала врачом. Но из-за боязни крови она выбрала психологию. Однажды, когда ее маму пригласили на съемки фильма, узнав, что роль внучки исполняет Шахзода Мухаммедова, она очень захотела увидеть ее и познакомиться.

— Мама взяла меня с собой на съемки. Там она представила нас: «Шахзода, это моя дочь Мукаддас, подружитесь». С того дня мы стали близкими подругами. Мы никогда серьезно не ссорились. Только из-за того, что мы заняты своими семьями, иногда подолгу не видимся, — рассказала она.

«Люблю Райхон с юности»

В одном из видео на своей странице в Instagram Мукаддас Садуллаева призналась, что ее любимая певица — Райхон.

Актриса подчеркнула, что муж уважает ее интересы и чувства, не выражая никаких возражений по этому поводу.

— Мой муж не против моих внутренних чувств. Он не спрашивает, зачем я говорю об этом публично. С юности я очень люблю и Райхон, и Шахзоду. Знаю их песни наизусть. Муж это понимает. Желаю всем счастья в своих семьях, — сказала Мукаддас Садуллаева.