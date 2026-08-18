Джалолиддин Ахмадалиев опубликовал отрывок из новой песни (видео)

Певец Джалолиддин Ахмадалиев представил поклонникам на своей странице в Instagram короткий отрывок из новой песни. Композиция под названием «Если пошлёшь врага, пошли достойного» быстро привлекла внимание в социальных сетях.

Певец отметил, что песня и сюжет снятого к ней видео выбраны не случайно. По его словам, композиция была подготовлена по желанию одного из его близких людей, а события, отражённые в видео, взяты из его личной жизни.

«Эта песня была подготовлена по желанию одного из наших близких людей. А сюжет видео взят из моей собственной жизни. Возможно, он похож и на вашу жизнь. Если вы сделаете полезный вывод из песни и видео, помолитесь за нас. Берегите себя в этом бренном мире», — написал певец.

Опубликованный короткий отрывок песни также вызвал большой интерес среди подписчиков. Пользователи оставили под видео множество положительных комментариев и сообщили, что ждут полной версии новой композиции.

Ожидается, что содержание песни «Если пошлёшь врага, пошли достойного» и жизненные события, показанные в видео, вызовут ещё больший интерес среди поклонников.