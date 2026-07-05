Амир Хан в третий раз женился (видео)

·2·Культура
Амир Хан в третий раз женился (видео)

Звезда Болливуда Амир Хан сегодня, 5 июля, официально вступил в брак со своей возлюбленной Гаури Спратт, с которой состоял в отношениях на протяжении многих лет. Это третий брак в жизни актера.

Сообщается, что свадебная церемония прошла в очень скромной обстановке в доме Амира Хана в районе Пали-Хилл в Мумбаи. На мероприятие были приглашены только члены семьи и самые близкие друзья.

Брак был официально зарегистрирован в соответствии с Законом Индии об особых браках (Special Marriage Act). Пара отказалась от пышных торжеств, предпочтя отпраздновать свадьбу в закрытой семейной обстановке.

Аамир Хан и Киран Рао вместе на мероприятии.

После завершения церемонии молодожены организовали небольшой обед для близких родственников и друзей.

Новость о свадьбе Амира Хана и Гаури Спратт вызвала большой интерес среди поклонников. Многие поздравляют пару с новым этапом в жизни и желают им счастья и гармонии.

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