Xiaomi выпустила новую систему глажки, способную пробить восемь слоёв шёлка
Компания Xiaomi, укрепляющая свои позиции на рынке бытовой техники, представила в Китае очередную инновационную разработку. По данным иксбт.ком, в продажу поступила высокопроизводительная паровая система для глажки Mijia Прессуризед Стеам Иронинг Мачине. Устройство значительно расширяет возможности обычных утюгов и призвано полностью изменить уход за одеждой. Об этом Иксбт.ком сообщает .
Технические возможности и высокая эффективностьНовинка оснащена электромагнитным насосом, создающим давление до 500 кПас, а также бойлерной системой, обеспечивающей непрерывную подачу пара до 40 граммов в минуту. По данным Xiaomi, мощность устройства составляет 2200 В, а горячий пар легко проникает не только через обычные ткани, но и через шёлк, сложенный в восемь слоёв. Эффективность разглаживания складок достигает 90%.
Одной из ключевых особенностей системы является двухступенчатый нагрев. Пар дополнительно нагревается непосредственно в подошве до 135 градусов. Это значительно снижает образование конденсата: на одежде не остаётся влаги, поэтому её не приходится долго сушить. Кроме того, подошва с керамико-эмалевым покрытием обеспечивает лёгкое скольжение по ткани и равномерное распределение тепла.
Удобство использования и безопасностьУстройство позволяет не только гладить одежду, но и дезинфицировать её с помощью высокой температуры. По данным Xiaomi, эффективность уничтожения бактерий составляет 99,99%, что особенно важно при обработке детской одежды. В конструкцию встроена удобная гладильная доска с плавной регулировкой угла наклона от 0 до 90 градусов.
Все элементы управления вынесены непосредственно на рукоятку, поэтому для включения устройства или изменения мощности пара не нужно наклоняться. Пользователям доступны следующие режимы и функции:
- Специальный режим для тонкой летней одежды
- Режим для более плотной демисезонной одежды
- Усиленный режим подачи пара для зимних тканей и разглаживания особо сложных складок
Изначально устройство поступило в продажу на платформе ДжД.ком по цене 587,05 юаня, или примерно 85 долларов. Однако с учётом скидочных купонов и государственной субсидии стоимость снижается до 65 долларов. Пока Xiaomi предлагает этот продукт только на внутреннем рынке.
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