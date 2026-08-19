Xiaomi выпустила новую систему глажки, способную пробить восемь слоёв шёлка

Компания Xiaomi, укрепляющая свои позиции на рынке бытовой техники, представила в Китае очередную инновационную разработку. По данным иксбт.ком, в продажу поступила высокопроизводительная паровая система для глажки Mijia Прессуризед Стеам Иронинг Мачине. Устройство значительно расширяет возможности обычных утюгов и призвано полностью изменить уход за одеждой. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Технические возможности и высокая эффективность

Новинка оснащена электромагнитным насосом, создающим давление до 500 кПас, а также бойлерной системой, обеспечивающей непрерывную подачу пара до 40 граммов в минуту. По данным Xiaomi, мощность устройства составляет 2200 В, а горячий пар легко проникает не только через обычные ткани, но и через шёлк, сложенный в восемь слоёв. Эффективность разглаживания складок достигает 90%.

Одной из ключевых особенностей системы является двухступенчатый нагрев. Пар дополнительно нагревается непосредственно в подошве до 135 градусов. Это значительно снижает образование конденсата: на одежде не остаётся влаги, поэтому её не приходится долго сушить. Кроме того, подошва с керамико-эмалевым покрытием обеспечивает лёгкое скольжение по ткани и равномерное распределение тепла.

Удобство использования и безопасность

Устройство позволяет не только гладить одежду, но и дезинфицировать её с помощью высокой температуры. По данным Xiaomi, эффективность уничтожения бактерий составляет 99,99%, что особенно важно при обработке детской одежды. В конструкцию встроена удобная гладильная доска с плавной регулировкой угла наклона от 0 до 90 градусов.

Все элементы управления вынесены непосредственно на рукоятку, поэтому для включения устройства или изменения мощности пара не нужно наклоняться. Пользователям доступны следующие режимы и функции:

Специальный режим для тонкой летней одежды

Режим для более плотной демисезонной одежды

Усиленный режим подачи пара для зимних тканей и разглаживания особо сложных складок

К интеллектуальным функциям относятся автоматическое включение подачи пара при захвате рукоятки и её остановка после отпускания. Двухлитрового резервуара для воды хватает на 40 минут непрерывной работы — этого достаточно примерно для обработки 17 рубашек, 20 пар брюк или 14 пиджаков. В целях безопасности предусмотрена четырёхуровневая система защиты: термопредохранитель, автоматическое отключение при опрокидывании, контроль температуры и отключение после 30 минут бездействия.

Изначально устройство поступило в продажу на платформе ДжД.ком по цене 587,05 юаня, или примерно 85 долларов. Однако с учётом скидочных купонов и государственной субсидии стоимость снижается до 65 долларов. Пока Xiaomi предлагает этот продукт только на внутреннем рынке.