Xiaomi выпустила новую систему глажки, способную пробить восемь слоёв шёлка

·22·Технологии
Xiaomi выпустила новую систему глажки, способную пробить восемь слоёв шёлка

Компания Xiaomi, укрепляющая свои позиции на рынке бытовой техники, представила в Китае очередную инновационную разработку. По данным иксбт.ком, в продажу поступила высокопроизводительная паровая система для глажки Mijia Прессуризед Стеам Иронинг Мачине. Устройство значительно расширяет возможности обычных утюгов и призвано полностью изменить уход за одеждой. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Технические возможности и высокая эффективность

Новинка оснащена электромагнитным насосом, создающим давление до 500 кПас, а также бойлерной системой, обеспечивающей непрерывную подачу пара до 40 граммов в минуту. По данным Xiaomi, мощность устройства составляет 2200 В, а горячий пар легко проникает не только через обычные ткани, но и через шёлк, сложенный в восемь слоёв. Эффективность разглаживания складок достигает 90%.

Одной из ключевых особенностей системы является двухступенчатый нагрев. Пар дополнительно нагревается непосредственно в подошве до 135 градусов. Это значительно снижает образование конденсата: на одежде не остаётся влаги, поэтому её не приходится долго сушить. Кроме того, подошва с керамико-эмалевым покрытием обеспечивает лёгкое скольжение по ткани и равномерное распределение тепла.

Удобство использования и безопасность

Устройство позволяет не только гладить одежду, но и дезинфицировать её с помощью высокой температуры. По данным Xiaomi, эффективность уничтожения бактерий составляет 99,99%, что особенно важно при обработке детской одежды. В конструкцию встроена удобная гладильная доска с плавной регулировкой угла наклона от 0 до 90 градусов.

Все элементы управления вынесены непосредственно на рукоятку, поэтому для включения устройства или изменения мощности пара не нужно наклоняться. Пользователям доступны следующие режимы и функции:

  • Специальный режим для тонкой летней одежды
  • Режим для более плотной демисезонной одежды
  • Усиленный режим подачи пара для зимних тканей и разглаживания особо сложных складок
К интеллектуальным функциям относятся автоматическое включение подачи пара при захвате рукоятки и её остановка после отпускания. Двухлитрового резервуара для воды хватает на 40 минут непрерывной работы — этого достаточно примерно для обработки 17 рубашек, 20 пар брюк или 14 пиджаков. В целях безопасности предусмотрена четырёхуровневая система защиты: термопредохранитель, автоматическое отключение при опрокидывании, контроль температуры и отключение после 30 минут бездействия.

Изначально устройство поступило в продажу на платформе ДжД.ком по цене 587,05 юаня, или примерно 85 долларов. Однако с учётом скидочных купонов и государственной субсидии стоимость снижается до 65 долларов. Пока Xiaomi предлагает этот продукт только на внутреннем рынке.

XiaomiСистема ГлажкиMijiaТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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