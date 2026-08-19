Электромобиль Ferrari продали за 40 миллионов долларов, установив рекорд

·23·Мир
Электромобиль Ferrari продали за 40 миллионов долларов, установив рекорд

В истории бренда Ferrari открылась новая страница. Первый серийный экземпляр Луке — первого электромобиля компании — был продан на аукционе по цене, значительно превысившей ожидания, и оказался в центре внимания.

На торгах автомобиль оценили в 40 миллионов долларов. Это примерно в 62 раза выше его официальной цены. Таким образом, новый электромобиль Ferrari поразил автолюбителей рекордной для аукциона стоимостью.

Qizil kostyumli kishi oq rangli Ferrari Luce avtomobili yonida turibdi.

Эксклюзивный автомобиль с нулевым серийным номером приобрёл 87-летний миллиардер Херберт Вертксайм. Изготовленный по его заказу Луке отличается уникальным оттенком Мадреперла и чёрно-белым салоном.

Ferrari Луке была представлена широкой публике несколько месяцев назад. Внешний вид новой модели вызвал среди поклонников автомобилей неоднозначную реакцию и споры.

Qora fonda oq rangli Ferrari sport avtomobili turibdi.

Несмотря на это, интерес к модели оказался очень высоким. По данным компании, все автомобили Луке, запланированные к производству в 2026 году, уже распроданы.

Таким образом, Луке, положившая начало электрической эпохе Ferrari, вошла в историю не только благодаря новым технологиям, но и фантастической цене на аукционе. Продажа за 40 миллионов долларов превратила этот автомобиль не просто в новую модель, а в настоящий коллекционный экземпляр.

FerrariLuceГерберт Вертхайм
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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