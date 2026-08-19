Барселона всерьёз взялась за трансфер Лаутаро Мартинеса

Испанская «Барселона» начала предпринимать решительные шаги для усиления линии атаки и вступила в переговоры о переходе капитана «Интера» Лаутаро Мартинеса. Каталонцы намеревались подписать Хулиана Альвареса, выступающего за мадридский «Атлетико», в летнее трансферное окно, однако мадридский клуб категорически отклонил это предложение. После этого руководство «Блауграны» переключило внимание на другого аргентинского нападающего, и этот трансфер может стать одним из самых громких событий текущего трансферного сезона. Об этом Goal.com сообщает .

По информации известного инсайдера и ведущего подкаста Джиджантес Жерара Ромеро, руководство «Барселоны» начало работу над новым кандидатом на позицию нападающего. После срыва трансфера Хулиана Альвареса Лаутаро Мартинес стал главной целью спортивного директора клуба Деку и главного тренера Ханса-Дитера Флика. В последние дни между сторонами были сделаны первые шаги и начались переговоры.

Процесс по трансферу уже перешёл в практическую стадию: по данным инсайдера, недавно Деку встретился в Мадриде с агентом Лаутаро Мартинеса Алехандро Каманьо. В ходе разговора представители футболиста выразили положительное отношение к возможному переходу аргентинского нападающего в «Барселону». Это даёт каталонцам надежду активизировать переговоры в последние недели трансферного окна.

Позиция «Интера» и условия контракта

Однако осуществить этот трансфер будет непросто, поскольку миланский клуб не намерен отпускать своего капитана. Недавно Лаутаро Мартинес продлил действующий контракт с «Интером». Согласно новому соглашению, из него убрали пункт о выкупе за 120 миллионов евро, который ранее действовал в течение определённого периода. Теперь любой клуб, желающий приобрести игрока, будет вынужден вести переговоры непосредственно с руководством «Интера».

Как и «Атлетико» жёстко отстаивал свою позицию по Хулиану Альваресу, «Интер» также не хочет продавать своего капитана. Тем не менее финансовая ситуация в футбольном мире может быстро меняться. По данным источника, всё будет зависеть от суммы поступившего предложения. Если оно значительно превысит рыночную стоимость игрока, руководство клуба, особенно финансовые инвесторы, может быть вынуждено серьёзно рассмотреть этот вопрос.

В последние дни перед закрытием трансферного окна переговоры между «Барселоной» и «Интером» остаются в центре внимания всей европейской футбольной общественности. Каталонский клуб предпринимает последние попытки решить проблемы в линии атаки. Переход Лаутаро Мартинеса из Италии в чемпионат Испании с высокой вероятностью станет самым громким трансфером сезона.