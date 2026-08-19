Родри и другие: знаменитые футболисты, выбравшие «Барселону»

·28·Спорт
Родри и другие: знаменитые футболисты, выбравшие «Барселону»

Соперничество между двумя грандами Испании — «Барселоной» и «Реалом Мадридом» — никогда не ограничивалось только зелёным полем. На протяжении десятилетий это противостояние продолжалось и на трансферном рынке, и за столом переговоров. Борьба за самых ярких звёзд мирового футбола часто завершалась победой одной из сторон и болезненным ударом для соперника. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно данным, опубликованным изданием АС, в последние годы многие известные футболисты, входившие в планы мадридского клуба или ведшие переговоры со столичной командой, в итоге выбирали каталонский клуб. В число таких громких трансферов вошли легенды футбола Роналдиньо, Неймар, Луис Суарес и Сеск Фабрегас.

Выбор Родри и трансферный рынок

Испанский полузащитник Родри поставил точку в затянувшихся слухах о своём будущем и присоединился к «Барселоне». Руководство «Реала Мадрида» рассматривало именно Родри в качестве главного кандидата, чтобы восстановить баланс в центре поля и создать комфортные условия для звёзд линии атаки.

Мадридцы высоко оценивали мастерство опытного полузащитника в обращении с мячом и его способность организовывать игру. Однако, к удивлению многих, после продолжительных переговоров футболист решил отправиться на «Камп Ноу», и каталонцы победили в трансферной гонке.

Традиция исторического противостояния

Подобные повороты на трансферном рынке неоднократно происходили в истории футбола. Борьба между «Реалом Мадридом» и «Барселоной» часто сводится к личному выбору футболиста и привлекательности клубного проекта. Шаг Родри также стал ещё одним ярким эпизодом в истории извечного соперничества двух команд.

Подобная борьба между клубами всегда привлекала внимание не только болельщиков, но и специалистов. Ожидается, что выбор Родри в пользу «Барселоны» ещё больше усилит центральную линию команды и положительно повлияет на результаты в следующем сезоне.

РодриБарселонаРеал МадридТрансферыИспанский Футбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Харри Кейн передумал возвращаться в английскую Премьер-лигуХарри Кейн передумал возвращаться в английскую Премьер-лигуВчера, 23:12Барселона всерьёз взялась за трансфер Лаутаро МартинесаБарселона всерьёз взялась за трансфер Лаутаро МартинесаВчера, 22:15«Интер» завершил трансфер полузащитника «Ливерпуля» Кертиса Джонса«Интер» завершил трансфер полузащитника «Ливерпуля» Кертиса ДжонсаВчера, 21:33Ньюкасл и Ливерпуль отдадут дань памяти Кевину КигануНьюкасл и Ливерпуль отдадут дань памяти Кевину КигануВчера, 21:31Кёртис Джонс может покинуть Ливерпуль и перейти в ИнтерКёртис Джонс может покинуть Ливерпуль и перейти в ИнтерВчера, 20:30Лидер Ювентуса после нападения болельщика тренировался отдельноЛидер Ювентуса после нападения болельщика тренировался отдельноВчера, 19:38
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова