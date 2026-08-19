Родри и другие: знаменитые футболисты, выбравшие «Барселону»

Соперничество между двумя грандами Испании — «Барселоной» и «Реалом Мадридом» — никогда не ограничивалось только зелёным полем. На протяжении десятилетий это противостояние продолжалось и на трансферном рынке, и за столом переговоров. Борьба за самых ярких звёзд мирового футбола часто завершалась победой одной из сторон и болезненным ударом для соперника. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно данным, опубликованным изданием АС, в последние годы многие известные футболисты, входившие в планы мадридского клуба или ведшие переговоры со столичной командой, в итоге выбирали каталонский клуб. В число таких громких трансферов вошли легенды футбола Роналдиньо, Неймар, Луис Суарес и Сеск Фабрегас.

Выбор Родри и трансферный рынок

Испанский полузащитник Родри поставил точку в затянувшихся слухах о своём будущем и присоединился к «Барселоне». Руководство «Реала Мадрида» рассматривало именно Родри в качестве главного кандидата, чтобы восстановить баланс в центре поля и создать комфортные условия для звёзд линии атаки.

Мадридцы высоко оценивали мастерство опытного полузащитника в обращении с мячом и его способность организовывать игру. Однако, к удивлению многих, после продолжительных переговоров футболист решил отправиться на «Камп Ноу», и каталонцы победили в трансферной гонке.

Традиция исторического противостояния

Подобные повороты на трансферном рынке неоднократно происходили в истории футбола. Борьба между «Реалом Мадридом» и «Барселоной» часто сводится к личному выбору футболиста и привлекательности клубного проекта. Шаг Родри также стал ещё одним ярким эпизодом в истории извечного соперничества двух команд.

Подобная борьба между клубами всегда привлекала внимание не только болельщиков, но и специалистов. Ожидается, что выбор Родри в пользу «Барселоны» ещё больше усилит центральную линию команды и положительно повлияет на результаты в следующем сезоне.