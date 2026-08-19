Харри Кейн передумал возвращаться в английскую Премьер-лигу

·17·Спорт
Харри Кейн передумал возвращаться в английскую Премьер-лигу

Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн заявил, что после выступлений в Германии его желание вернуться в английскую Премьер-лигу заметно ослабло. Как сообщает Goal.com, капитан сборной Англии признался, что больше не спешит обновлять исторический рекорд Алана Ширера и близок к подписанию нового контракта с мюнхенским клубом. Об этом Goal.com сообщает .

Напомним, в 2023 году нападающий перешёл из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 86,4 миллиона фунтов стерлингов. Тогда многие предполагали, что футболист продолжит забивать в английском чемпионате, превзойдёт рекорд Алана Ширера в 260 голов, имея на тот момент 213 мячей, и обязательно вернётся в Премьер-лигу.

Жизнь в Мюнхене и новые взгляды

В среду, получив европейскую «Золотую бутсу», Харри Кейн откровенно рассказал о своих планах на будущее. По его словам, когда он только переехал в Германию, то думал, что когда-нибудь вернётся, однако со временем это желание полностью изменилось.

&лдкуо;Когда я уезжал, то, конечно, думал, что когда-нибудь вернусь. Но теперь такого желания уже не так много. Я очень счастлив в Мюнхене. Это место открыло мне другой футбольный мир за пределами Англии и помогло ещё больше ценить европейский футбол&рдкуо;, — сказал футболист.

Прогресс под руководством Венсана Компани

В прошлом сезоне 33-летний нападающий забил 61 гол в 51 матче во всех турнирах в составе команды под руководством Венсана Компани. Кейн отметил, что доволен не только индивидуальными результатами, но и семейной атмосферой в Мюнхене. Футболист вступил в последний год своего первоначального четырёхлетнего контракта, и сообщается, что он начал переговоры с «Баварией» о продлении сотрудничества.

Кейн подчеркнул, что главный тренер Венсан Компани вывел его игру на новый уровень. Тактическая дисциплина в обороне и атаке, а также предоставленная футболистам свобода на поле положили начало самому продуктивному периоду в его карьере.

&лдкуо;Думаю, это, без сомнения, лучшая версия меня за всю карьеру. Прошлый сезон наглядно это продемонстрировал&рдкуо;, — подытожил футболист.

Харри КейнБаварияПремьер-лигаВенсан КомпаниБундеслига
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Jahongir Tursunov
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