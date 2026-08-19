Китай строит крупный искусственный остров в спорной территории

·27·Мир
Китай строит крупный искусственный остров в спорной территории

Китай завершил первый этап строительства искусственного острова на рифе Антилоп, расположенном в Парасельском архипелаге. По мнению аналитиков, в будущем этот объект может превратиться в одну из крупнейших военных баз страны в регионе. Об этом сообщает Reuters.

Согласно спутниковым снимкам, изученным изданием, после почти шести месяцев строительных работ суда и земснаряды — специальные технические средства, предназначенные для выемки и очистки донного ила, песка, гравия и грунта, — покинули объект.

На снимках, сделанных компанией Вантор 19 июля, видно, что в юго-восточной части острова началось строительство вертолётной площадки и других сооружений.

Министерство обороны Китая пока официально не прокомментировало эти строительные работы. Согласно информации, распространённой китайскими государственными СМИ, объект предназначен для наблюдения за погодой и её прогнозирования, проведения научных исследований, а также удовлетворения других гражданских потребностей.

Однако международные эксперты считают, что этот район может ещё больше укрепить военные позиции Китая в Южно-Китайском море.

На острове может быть построена взлётно-посадочная полоса

По имеющимся данным, длина нового искусственного острова составляет около 6 километров. На его прямом участке береговой линии протяжённостью более 3 километров, вероятно, может быть построена взлётно-посадочная полоса для самолётов.

Кроме того, в этом районе уже построен глубоководный порт длиной 680 метров. Это может обеспечить заход на остров крупных судов.

Специалисты подчёркивают высокое стратегическое значение рифа Антилоп. В частности, в случае возникновения конфликта, связанного с Тайванем, этот район может стать для Китая важной стратегической точкой.

По мнению эксперта Бена Льюиса, риф Антилоп больше расположенного неподалёку острова Вуди и занимает более выгодное с точки зрения обороны положение.

Вьетнам резко выступает против строительства

Китайский учёный Дин Дуо заявил, что работы на рифе Антилоп проводятся в мирных и гражданских целях.

В то же время Вьетнам заявляет о своём суверенитете над Парасельскими островами и резко выступает против строительных работ, проводимых Китаем в этом районе.

Эксперты отмечают, что новый остров может позволить Китаю не только расширить военную инфраструктуру, но и контролировать деятельность в этом районе.

В частности, остров может дать Китаю значительное преимущество в наблюдении за передвижением подводных лодок и военной активностью в окружающих водах.

По словам австралийского профессора Карла Тейера, эти объекты в мирное время упростят наблюдение за действиями США и их союзников. В случае возможного вооружённого конфликта новая инфраструктура может создать дополнительные стратегические сложности в регионе.

КитайПарасельские островаЮжно-Китайское мореТайваньВьетнам
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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