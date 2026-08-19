Musulmon Yunusov отметил 4-летие дочери (видео)

Дочери актёра Musulmon Yunusov, Maryamxon, исполнилось 4 года.

Актёр сообщил об этом в видео, опубликованном на своей странице в Instagram. На кадрах Musulmon Yunusov вместе с супругой входит к дочери с красивым тортом, на котором установлена свеча в форме цифры «4», чтобы поздравить её с днём рождения.

В праздничном видео Maryamxon задувает свечи и принимает искренние поздравления родителей. Радость девочки и тёплое отношение близких сделали эти моменты ещё более запоминающимися.

В комментариях к видео пользователи социальных сетей также поздравляют Maryamxon с днём рождения, желая ей здоровья, счастья и радости. Многие особо отметили, что она встретила свой новый год жизни с прекрасными пожеланиями.

Праздник, организованный по случаю 4-летия Maryamxon, был наполнен её детской беззаботной радостью.