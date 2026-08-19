Космическая ядерная энергетика США столкнулась с нехваткой топлива

Несмотря на стремительное развитие космических ядерных программ США, они сталкиваются с рядом системных проблем, которые могут серьезно замедлить их прогресс. На отраслевом симпозиуме, состоявшемся 13 августа, представители правительства и частных компаний открыто назвали основные препятствия в этой сфере, в частности нехватку топлива и кадров. По данным иксбт.ком, развитию отрасли мешают дефицит специалистов, способных одновременно работать с ядерными и космическими системами, а также перебои с поставками компонентов реакторов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время NASA реализует несколько перспективных проектов. Среди них особенно выделяются Спаке Реактор 1 Фридом (СР-1), предусматривающий запуск ядерной электрореактивной двигательной установки до конца 2028 года, и программа Лунар Реактор 1 (ЛР-1), предназначенная для работы на Луне. Ожидается, что в будущем эти установки сыграют ключевую роль в исследовании дальнего космоса и энергоснабжении долгосрочных баз.

Острая конкуренция за топливо ХАЛЭУ

По мнению специалистов, одной из самых серьезных проблем стал резкий рост спроса на топливо ХАЛЭУ, содержащее низкообогащенный уран. Этот вид топлива рассматривается не только для космических реакторов, но и в качестве теплоносителя для наземных малых модульных реакторов. В настоящее время Министерство энергетики США (ДОЭ) остается единственным внутренним поставщиком ХАЛЭУ в стране. 23 июля текущего года ведомство выделило топливо для миссии NASA СР-1, компании Радиант и других программ.

По словам руководителя управления передовых ядерных технологий NASA Джереми Кенни, ограниченные запасы топлива ХАЛЭУ в будущем могут стать основной проблемой при распределении ресурсов между различными программами. Кроме того, дополнительную конкуренцию создает программа Джанус армии США. В ее рамках разрабатываются микрореакторы для энергоснабжения баз, и вскоре армия должна объявить названия 5 компаний, которые продолжат работу в этом направлении.

Политическая стабильность и финансовые риски

Помимо краткосрочных технических трудностей, представители отрасли выражают обеспокоенность возможной потерей стабильности финансирования после смены администрации США. Бывший заместитель руководителя NASA Бхавья Лал, ссылаясь на исследование 2025 года, предупредила, что нынешняя поддержка может зависеть не от долгосрочной политики, а от конкретных действующих чиновников.

В частности, отмечается, что у проекта СР-1 до сих пор нет четко определенного и постоянного заказчика. Для снижения будущих рисков специалисты рекомендуют раньше начать работу над СР-2 и добиться выделения многолетнего бюджета через Конгресс. В противном случае программа может повторить судьбу реактора СНАП-10А, запущенного в 1965 году, а последующие миссии окажутся под угрозой закрытия.