Какое место занимает Узбекистан в рейтинге безопасности женщин?

Узбекистан занял 98-е место среди 181 государства в международном рейтинге, оценивающем благополучие, права и безопасность женщин. Показатель страны в индексе за 2025/26 год составил 0,674 балла. Об этом сообщил Институт женщин, мира и безопасности Джорджтаунского университета.

Данный рейтинг оценивает участие женщин в жизни общества, их права, справедливость и безопасность на основе 13 основных показателей. В нем учитываются такие важные критерии, как доступ к образованию, уровень занятости, доступ к финансовым услугам, представительство в парламенте, правовое равенство, возможность добиться справедливости, материнская смертность, насилие в семье и общественная безопасность.

Среди стран СНГ Молдова заняла 36-е место, набрав 0,821 балла. Армения расположилась на 56-м месте с 0,762 балла, Беларусь — на 63-м с 0,739 балла, Казахстан — на 72-м с 0,722 балла.

Кроме того, Туркменистан занял 74-е место с 0,720 балла, Россия — 75-е с 0,718 балла, Кыргызстан — 84-е с 0,697 балла, а Таджикистан — 89-е с 0,685 балла.

Узбекистан занял 98-е место, набрав 0,674 балла. В рамках СНГ ниже страны в этом сравнении находится только Азербайджан — он занял 111-е место.

При отдельном сравнении пяти государств Центральной Азии Казахстан также показал лучший результат. Он занял 72-е место. Далее следуют Туркменистан — 74-е, Кыргызстан — 84-е, Таджикистан — 89-е и Узбекистан — 98-е место.

Дания заняла первое место

В первую пятерку рейтинга вошли главным образом страны Северной Европы.

Дания заняла первое место с 0,939 балла. Исландия стала второй с 0,932 балла. Норвегия и Швеция набрали по 0,924 балла и разделили третье место. Финляндия заняла пятую позицию с 0,921 балла.

Последнюю тройку рейтинга составили Афганистан, Йемен и Центральноафриканская Республика. Афганистан занял 181-е место с 0,279 балла, Йемен — 180-е с 0,323 балла, а Центральноафриканская Республика — 179-е с 0,362 балла.

По данным Джорджтаунского института, индекс за 2025/26 год показал, что глобальный прогресс в сфере прав и благополучия женщин значительно замедлился.

Исследование охватило 181 государство мира. В нем комплексно оценивалось не только правовое положение женщин, но и целый ряд важных направлений, включая образование, экономические возможности, безопасность и участие в жизни общества.