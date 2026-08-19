Обрушение золотого рудника в Камерун унесло жизни 107 человек

В результате трагического обрушения на золотом руднике в Камерун погибли 107 человек. Инцидент произошёл 18 августа на объекте по добыче золота, расположенном в населённом пункте Замбуа в восточной части страны. В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил «Камерун24».

Как сообщается, слой грунта в шахте внезапно обрушился. После происшествия спасатели приступили к поиску людей, оказавшихся под обломками и землёй. По предварительным данным, к настоящему времени извлечены тела более 100 человек.

«На объекте по добыче золота в населённом пункте Замбуа на востоке Камерун произошло обрушение. Извлечены тела 107 человек», — говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция всё ещё продолжается. В связи с этим не исключается, что под завалами могут находиться другие люди, и число жертв может возрасти.

Для справки, деревня Замбуа расположена вблизи границы Камерун с Центральноафриканской Республикой. В этом районе ведётся добыча золота.