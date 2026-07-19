Ночь хны Шахло Салаевой: танец певицы в центре внимания (видео)

Хорезмская певица Шахло Салаева поделилась на своей странице в социальных сетях яркими кадрами с традиционной турецкой ночи хны, которая прошла 18 июля в Стамбуле. На видео запечатлены изящный образ певицы в красном наряде, церемония, проведенная в соответствии с турецкими народными обычаями, и искренняя праздничная атмосфера.

На кадрах видно, как Шахло Салаева разделяет радостные моменты со своим будущим супругом Вейселем Дулгером, членами его семьи и близкими. Национальные обряды, музыка и танцы, исполненные во время ночи хны, оставили у собравшихся незабываемые впечатления.

Особенно обсуждаемым в социальных сетях моментом стал зажигательный и романтичный танец, который певица исполнила специально для Вейселя Дулгера. Поклонники тепло встретили это видео, оставляя множество искренних комментариев с пожеланиями счастья паре.

Напомним, что в одном из своих предыдущих интервью Шахло Салаева сообщала, что свадебные торжества пройдут в Стамбуле. Она также продемонстрировала своим подписчикам специальное приглашение, подготовленное для Вейселя Дулгера. В нем указано, что основная свадебная церемония состоится 30 июля в банкетном зале "Bog‘i Eram Palace".