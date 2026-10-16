«Kapalagim» за 3 дня преодолела отметку в 1 миллион — Ойбек и Нигора в центре внимания поклонников (видео)
Певец Ойбек и певица Нигора представили поклонникам свою новую песню «Kapalagim». Композиция, опубликованная на YouTube-канале 12 октября, за короткое время успела завоевать внимание слушателей.
Песня «Kapalagim» была тепло встречена поклонниками и получила множество положительных отзывов. Менее чем за три дня после публикации на YouTube трек набрал более 1 миллиона просмотров.
Новая композиция вызвала большой интерес среди фанатов исполнителей и в короткие сроки привлекла внимание широкой аудитории.
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