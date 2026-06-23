Оперативное спасение в Ташкенте: спасены 3 человека

·3·Общество
Оперативное спасение в Ташкенте: спасены 3 человека

22 июня примерно в 18:30 в Мирабадском районе столицы произошло чрезвычайное происшествие. На строительном объекте, расположенном по улице Тараса Шевченко в МСГ «Ойбек», трое рабочих спустились в подземную часть для проведения покрасочных работ.

В процессе работы из-за токсичных испарений краски их состояние резко ухудшилось.

Сразу после получения сообщения через систему «112» спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента незамедлительно прибыли на место происшествия.

Благодаря оперативным и точным действиям спасателей граждане были извлечены из глубины, им была оказана первая медицинская помощь.

После этого пострадавшие были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Благодаря эффективно проведенным спасательным работам удалось сохранить жизни трем людям.

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Charos
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