Нигора празднует день рождения: супруг устроил ей сюрприз (видео)

Певица Нигора сегодня, 12 сентября, отмечает свой день рождения. Артистка сообщила на своей странице в Instagram, что по случаю праздника супруг Ойбек преподнес ей неожиданный подарок.

Певица опубликовала видео с подарком, отметив, что одна из ее детских мечт сбылась.

«Маленькая девочка, открывая утром глаза, мечтала именно об этом. Сегодня эта маленькая девочка внутри меня исполнила свою мечту. Любимый муж воплотил ее в реальность. Спасибо, что ты есть. Благодарю, я тебя люблю».

«Я проживаю самые прекрасные моменты своей жизни, альхамдулиллях. Пусть это сбудется у всех, кто об этом мечтает. Это был первый сюрприз. Второй покажу вечером, он тоже очень необычный. Ждите, я в восторге. Спасибо всем за прекрасные поздравления», — написала Нигора.

Поклонники певицы также не оставили без внимания её день рождения, оставляя в комментариях искренние поздравления и теплые пожелания.