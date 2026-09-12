Нигора празднует день рождения: супруг устроил ей сюрприз (видео)

·194·Культура
Нигора празднует день рождения: супруг устроил ей сюрприз (видео)

Певица Нигора сегодня, 12 сентября, отмечает свой день рождения. Артистка сообщила на своей странице в Instagram, что по случаю праздника супруг Ойбек преподнес ей неожиданный подарок.

Певица опубликовала видео с подарком, отметив, что одна из ее детских мечт сбылась.

«Маленькая девочка, открывая утром глаза, мечтала именно об этом. Сегодня эта маленькая девочка внутри меня исполнила свою мечту. Любимый муж воплотил ее в реальность. Спасибо, что ты есть. Благодарю, я тебя люблю».

«Я проживаю самые прекрасные моменты своей жизни, альхамдулиллях. Пусть это сбудется у всех, кто об этом мечтает. Это был первый сюрприз. Второй покажу вечером, он тоже очень необычный. Ждите, я в восторге. Спасибо всем за прекрасные поздравления», — написала Нигора.

Поклонники певицы также не оставили без внимания её день рождения, оставляя в комментариях искренние поздравления и теплые пожелания.

Певица НигораОйбекДень рожденияInstagramШоу-бизнес
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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