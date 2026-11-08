«Живу, притворяясь сумасшедшей» — Нигора Каримбаева (видео)

Актриса Нигора Каримбаева в своем видеообращении в социальных сетях рассказала о том, как изменилось ее отношение к жизни и что теперь она стала ко многому относиться более равнодушно. По ее словам, жить, «притворяясь сумасшедшей», гораздо удобнее.

«Я живу, притворяясь сумасшедшей. Но это очень удобный вариант. Я вообще не нервничаю, ни о чем не думаю, занята сама собой. Слава Богу. Самое интересное, что если кто-то кого-то обсуждает или говорит обо мне что-то неприятное, я просто отвечаю: “Ой, правда? Неужели так и было?”, и говорю: “Ладно”.

Честно говоря, это один из лучших вариантов. Почему я не делала так раньше? Всю жизнь я боролась со всеми, пытаясь быть справедливой женщиной. Оказывается, нужно просто жить, говоря: “Ой, вот оно как?”», — сказала актриса.

Также Нигора Каримбаева обратилась к своим подписчикам, спросив, как они ведут себя в жизни.

«А вы? Как живете вы? Притворяетесь ли вы сумасшедшими? Хотя бы иногда?» — задала она вопрос.

Эти мысли актрисы вызвали интерес среди ее подписчиков. В комментариях многие отмечают, что не обращать внимания на каждое слово, не нервничать по пустякам и жить своей жизнью — это действительно правильный путь.

А вы согласны с мнением Нигоры Каримбаевой? Оставьте свое мнение в комментариях.