В Пискенте произошел пожар в автомагазине
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22 июня в Пискентском районе Ташкентской области произошел пожар в магазине по продаже автомобильных запчастей.
В областное управление по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании в автомагазине, расположенном на территории МСГ «Ойбек».
Сообщается, что спасательные подразделения прибыли на место происшествия всего за 10 минут и полностью ликвидировали пожар почти за 30 минут.
Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на 300 квадратных метров здания.
Сообщается, что в результате пожара пострадавших нет.
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