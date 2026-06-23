В Пискенте произошел пожар в автомагазине

·25·Общество
В Пискенте произошел пожар в автомагазине

22 июня в Пискентском районе Ташкентской области произошел пожар в магазине по продаже автомобильных запчастей.

В областное управление по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании в автомагазине, расположенном на территории МСГ «Ойбек».

Сообщается, что спасательные подразделения прибыли на место происшествия всего за 10 минут и полностью ликвидировали пожар почти за 30 минут.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на 300 квадратных метров здания.

Сообщается, что в результате пожара пострадавших нет.

ПискентТашкентОйбек
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