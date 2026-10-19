Неожиданный уход в «Дизайне»: почему Садулла Фатхуллаев навсегда уходит из творчества?

В одном из самых популярных проектов узбекского шоу-бизнеса и юмористического искусства — команде «Дизайн» — произошла неожиданная и серьезная потеря. Одно из главных лиц команды, известный мастер разговорного жанра и юморист Садулла Фатхуллаев официально объявил, что окончательно покидает большую сцену и «Дизайн».

В ходе откровенной беседы с журналистами артист заявил, что его решение носит окончательный характер, и попрощался со своими поклонниками.

«Мысль о том, чтобы не давать концерт, первой подал я»

В ходе беседы юморист раскрыл подробности обсуждений и обмена мнениями внутри команды вокруг нынешней концертной программы:

Против концерта: Отвечая на вопрос журналиста «Были ли сомнения по поводу того, дадим ли мы концерт в этом году или нет?», артист признался: «Конечно, были. Самым первым идею не давать концерт подал именно я»;

Уважение к выбору команды: Несмотря на это, участники «Дизайна» на общем собрании приняли решение все же провести концерт: «Ребята решили, что концерт все равно состоится. Я уважительно отнесся к их решению», — сказал он.

«Знайте, это мое последнее выступление на сцене»

Садулла Фатхуллаев обратился к своим поклонникам с прощальным посланием и озвучил самую громкую правду:

Всколыхнувшее сети признание: «Будьте здоровы, будьте живы. И знайте, что это мое последнее выступление на сцене», — подчеркнул артист;

Уход не только из команды, но и из искусства вообще: На уточняющий вопрос корреспондента «Только из команды “Дизайн” или вообще со сцены?» Фатхуллаев дал твердый ответ: «Вообще, вообще!».

Роль Садуллы Фатхуллаева в достижениях команды «Дизайн» и завоевании им народной любви была неоценимой. Данное заявление об окончательном уходе с большой сцены и из творчества стало неожиданным ударом для многих любителей юмора.