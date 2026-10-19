Садулла Фатхуллаев объявил об уходе со сцены: «Это мое последнее выступление»

Член команды «Дизайн» Садулла Фатхуллаев в интервью передаче «Марказда гаплашамиз» сделал шокирующее для поклонников заявление. Артист сообщил, что в этом году его концерт станет последним выступлением на сцене.

В ходе беседы журналист спросил его, были ли в команде «Дизайн» разногласия по поводу проведения концерта в этом году.

«Конечно, конечно, были. Я был одним из первых, кто высказал мнение о том, чтобы не давать концерт. Но ребята приняли решение проводить концерт. Я, разумеется, уважил их решение», — сказал Садулла Фатхуллаев.

После этого журналист поинтересовался, что он хотел бы сказать своим поклонникам. В ответ Фатхуллаев сделал важное заявление, касающееся его деятельности на сцене.

«Будьте здоровы и счастливы. Знайте, что это мое последнее появление на сцене», — сказал он.

Журналист уточнил, касается ли это заявление только выступлений с командой «Дизайн» или же он имеет в виду уход со сцены в целом. Садулла Фатхуллаев ответил: «Вообще выступлений».

Это заявление артиста стало неожиданной новостью для его поклонников.