Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт

·46·Культура
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт

Обсуждается вопрос возврата денег за билеты на концерты певицы Озоды Нурсаидовой, отмененные из-за болезни ее сестры. Певица прокомментировала эту ситуацию на своей странице в социальной сети и отреагировала на обращения поклонников.

Как написала Озода Нурсаидова, 100 процентов денег от проданных билетов на концерт в Термезе были возвращены организаторам. Однако, по ее словам, при связи с организаторами утверждается, что средства возвращены полностью, но некоторые поклонники выражают недовольство тем, что до сих пор не получили свои деньги.

Озода Нурсаидова порекомендовала фанатам, не сумевшим вернуть свои деньги, обратиться в соответствующие ведомства. Она также призвала людей, имеющих претензии по этому поводу, оставлять свои мнения в комментариях.

По словам певицы, в ее раздел личных сообщений также поступило множество обращений по данному вопросу.

Пока что дополнительной информации о ситуациях, возникших в процессе возврата денег за билеты, и о том, почему некоторые поклонники не могут получить средства, предоставлено не было.

Озода НурсаидоваТермезвозврат денег за билетыконцерты
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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