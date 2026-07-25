Трехдневный праздник в Хиве: главный «сюрприз» ждет 8 августа

Древняя Хива в августе вновь соберет тысячи гостей. В течение трех дней город будет окутан ароматом дынь, звуками национальной музыки и праздничной атмосферой, однако самое ожидаемое событие фестиваля запланировано именно на второй день.

С 7 по 9 августа 2026 года в комплексах «Ичан-кала» и «Арда Хива» пройдет традиционный фестиваль «Праздник дыни» («Қовун сайли»). В официальную программу вошли редкие сорта дынь, гастрономические выставки, народные гулянья, мастер-классы и масштабные концерты.

Хива на три дня превратится в огромную праздничную площадку

Фестиваль организуется в сотрудничестве с Комитетом по туризму и хокимиятом Хорезмской области. Главная цель мероприятия — широкая пропаганда земледельческих традиций, национальной культуры и туристического потенциала Хорезма.

Города и районы области представят выращенные на своих территориях сорта дынь в отдельных павильонах. Каждая площадка будет оформлена с отражением истории, культуры и самобытных традиций того или иного региона.

«Праздник дыни» — это не просто выставка продукции, а грандиозный праздник, объединяющий гостеприимство Хорезма, культуру земледелия и национальные ценности.

Фестиваль 2025 года посетили более одного миллиона гостей, из которых почти 300 тысяч составили иностранные туристы. Этот показатель демонстрирует, что «Праздник дыни» превратился из локального мероприятия в крупное туристическое событие.

Гостей ждут не только дыни

Программа фестиваля рассчитана на посетителей всех возрастов. В течение трех дней гости смогут посетить следующие мероприятия:

выставка-продажа различных сортов хорезмских дынь;

презентация национальных блюд и знаменитых хорезмских лепешек;

ярмарка ремесленных изделий;

кукольный театр и инсценированные выступления;

показ национальных костюмов;

живые выступления фольклорных ансамблей;

выставки изобразительного и прикладного искусства;

мастер-классы и развлекательные программы.

В официальном анонсе сообщается, что в рамках фестиваля также пройдут фейерверк, фотозоны, народные игры и концерты с участием местных и зарубежных артистов.

Две локации — две разные атмосферы

Основные мероприятия «Праздника дыни» пройдут на двух принципиально отличающихся друг от друга комплексов Хивы.

Локация Что ждет гостей? «Ичан-кала» Историческая атмосфера, национальные выставки, ремесленничество и культурные программы «Арда Хива» Современные развлекательные зоны, масштабные концерты и вечерние шоу-программы Дата 7–9 августа 2026 года Вход Бесплатно на концерт МакСим

На территории комплекса «Арда Хива» площадью 24,5 гектара расположены гостиницы, рестораны и кафе, дома ремесленников, Восточный базар, аквапарк, амфитеатр и музыкальный фонтан.

Главный сюрприз: МакСим даст бесплатный концерт в Хиве

Одним из самых ожидаемых событий фестиваля станет мероприятие 8 августа. Популярная российская певица МакСим выступит с сольной концертной программой на сцене туристического комплекса «Арда Хива».

Концерт назначен на 19:00, вход на него абсолютно бесплатный. Творческий коллектив певицы также подтвердил дату, место проведения и свободный вход на мероприятие.

Таким образом, второй день фестиваля объединит на одной площадке национальную гастрономию, историческую атмосферу и современную поп-музыку. Днем посетители смогут насладиться выставкой дынь и народными гуляньями, а вечером — посетить грандиозный концерт.

Самые активные участники не останутся без подарков

По итогам фестиваля лучшие павильоны, бахчеводы, ремесленники и активные участники будут награждены в различных номинациях. Победителям вручат ценные подарки от хокимията Хорезмской области и спонсоров.

Ожидается, что в этом году «Праздник дыни» вновь станет одним из ярчайших событий лета, объединив исторический облик Хивы, неповторимый вкус хорезмских дынь и большие концерты.

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