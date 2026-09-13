Неожиданное обращение певицы Лолы к поклонникам: «Новая эпоха. Новые песни...»

Известная в Узбекистане певица Лола со слезами на глазах рассказала о ситуации, из-за которой ей пришлось на долгое время отойти от творчества. Обращаясь к поклонникам, певица отметила, что ей было непросто выразить свои переживания словами.

«У меня было очень много того, что я хотела вам сказать...»

Под своим видео Лола оставила искреннее обращение к фанатам. Она рассказала, что из-за сильных эмоций не смогла озвучить некоторые вещи на видео, поэтому решила выразить свои переживания в письменной форме.

«У меня всё хорошо, всё в порядке», — успокоила певица поклонников. Самым примечательным моментом в обращении Лолы стало то, что она намекнула на свои творческие планы на будущее. Певица подчеркнула, что снова готова творить, жить и любить.

Она заявила, что впереди её ждет новый путь и новая эпоха, а поклонников ожидает много новых песен и концертов.