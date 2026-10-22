В Париже Дидье Лабушу вручили премию «Олтин калам»

Французскому журналисту, основателю и директору издательства «Georama» Дидье Лабушу в Париже вручили награду в рамках международного конкурса национальной премии «Олтин калам» («Золотое перо»). Он стал одним из победителей в номинации «Лучший материал зарубежного журналиста об Узбекистане».

Награда была вручена в ходе торжественной церемонии, организованной в посольстве нашей страны в Париже в рамках визита делегации Союза журналистов Узбекистана во Францию. В мероприятии приняли участие представители общественности и экспертных кругов, соотечественники и журналисты.

На церемонии председатель Союза журналистов Узбекистана Шухрат Орипов рассказал о реформах, осуществляемых в стране по обеспечению свободы слова и открытости, а также поддержке журналистов. Было подчеркнуто, что награждение зарубежных журналистов премией «Олтин калам» служит увеличению количества материалов об Узбекистане в международном информационном пространстве.

Дидье Лабуш выразил удовлетворение международным признанием и заявил, что в будущем намерен еще шире освещать социально-политические процессы в Узбекистане. По его словам, завоевание премии «Олтин калам» придало ему вдохновения и чувства гордости.

В ходе мероприятия Дидье Лабушу и корреспонденту телеканала «Euronews», французской журналистке Галине Полянской также были вручены удостоверения почетных членов Союза журналистов Узбекистана.