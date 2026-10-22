В Париже Дидье Лабушу вручили премию «Олтин калам»

·36·Культура
В Париже Дидье Лабушу вручили премию «Олтин калам»

Французскому журналисту, основателю и директору издательства «Georama» Дидье Лабушу в Париже вручили награду в рамках международного конкурса национальной премии «Олтин калам» («Золотое перо»). Он стал одним из победителей в номинации «Лучший материал зарубежного журналиста об Узбекистане».

Награда была вручена в ходе торжественной церемонии, организованной в посольстве нашей страны в Париже в рамках визита делегации Союза журналистов Узбекистана во Францию. В мероприятии приняли участие представители общественности и экспертных кругов, соотечественники и журналисты.

На церемонии председатель Союза журналистов Узбекистана Шухрат Орипов рассказал о реформах, осуществляемых в стране по обеспечению свободы слова и открытости, а также поддержке журналистов. Было подчеркнуто, что награждение зарубежных журналистов премией «Олтин калам» служит увеличению количества материалов об Узбекистане в международном информационном пространстве.

Дидье Лабуш выразил удовлетворение международным признанием и заявил, что в будущем намерен еще шире освещать социально-политические процессы в Узбекистане. По его словам, завоевание премии «Олтин калам» придало ему вдохновения и чувства гордости.

В ходе мероприятия Дидье Лабушу и корреспонденту телеканала «Euronews», французской журналистке Галине Полянской также были вручены удостоверения почетных членов Союза журналистов Узбекистана.

Uch nafar erkak Fransiya va O‘zbekiston bayroqlari oldida mukofotlar bilan turibdi.
Олтин каламДидье ЛабушСоюз журналистов УзбекистанаГалина Полянская
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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