Хамид Исмаилов упомянут среди претендентов на Нобелевскую премию 2026 года

·44·Культура
Хамид Исмаилов упомянут среди претендентов на Нобелевскую премию 2026 года

Узбекский писатель Хамид Исмаилов вошел в список букмекеров в качестве одного из претендентов на Нобелевскую премию по литературе 2026 года. Об этом сообщил Literary Hub.

Отмечается, что данный список не является официальным перечнем кандидатов Нобелевского комитета. Literary Hub перечислил возможных кандидатов на Нобелевскую премию по литературе на основе коэффициентов, предлагаемых британской букмекерской компанией Ladbrokes. В нем Хамид Исмаилов указан с коэффициентом 33/1.

Помимо Хамида Исмаилова, в список вошли и такие известные писатели, как Харуки Мураками, Маргарет Этвуд, Салман Рушди, Дж.К. Роулинг и Стивен Кинг. Однако этот список не означает официального выдвижения на Нобелевскую премию.

Хамид Исмаилов родился 5 мая 1954 года в городе Токмок, Кыргызстан. Он приехал в Великобританию в 1992 году и 25 лет проработал во Всемирной службе Би-би-си.

Произведения писателя переведены на разные языки. Его роман «Пляска демонов» («The Devils' Dance») был переведен на английский язык Дональдом Рейфилдом и Джоном Фарндоном. Данный перевод был удостоен Литературной премии ЕБРР в 2019 году.

В настоящее время роман Исмаилова «We Computers» также вошел в шорт-лист Литературной премии ЕБРР 2026 года.

Обладатель Нобелевской премии по литературе 2026 года будет объявлен 8 октября в Стокгольме. В этом году обладатель Нобелевской премии получит денежное вознаграждение в размере 12 миллионов шведских крон.

Хамид ИсмаиловНобелевская премияLadbrokesЛитературная премия ЕБРР
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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