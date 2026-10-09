Центр исlamской цивилизации представил наследие мыслителей Мавераннахра в ЮНЕСКО

·40·Культура
Центр исlamской цивилизации представил наследие мыслителей Мавераннахра в ЮНЕСКО

В штаб-квартире ЮНЕСКО в столице Франции Париже состоялась международная конференция высокого уровня, посвященная богатому научному, культурному и духовному наследию Центральной Азии. Данное мероприятие стало практическим и историческим воплощением на мировой арене благородной инициативы, выдвинутой Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в 2017 году на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, — идеи создания Центра исламской цивилизации в Узбекистане.

Центр исlamской цивилизации представил наследие мыслителей Мавераннахра в ЮНЕСКО

На конференции, собравшей более 300 авторитетных ученых, экспертов мира, представителей дипломатического корпуса и международных организаций, был высоко оценен бесценный вклад мыслителей Мавераннахра в развитие мировой науки и культуры.

Центр исlamской цивилизации представил наследие мыслителей Мавераннахра в ЮНЕСКО

Научный Ренессанс Мавераннахра с трибуны ЮНЕСКО

На пленарном заседании, организованном под флагом Узбекистана и символикой ЮНЕСКО в конференц-зале, международные эксперты раскрыли истинную гуманистическую суть исламского просвещения:

  • Центр глобального диалога: С докладами выступили полномочные представители ЮНЕСКО, директор Центра исламской цивилизации Фирдавс Абдухоликов, руководители авторитетных международных научно-исследовательских институтов и ученые-востоковеды;

  • Наследие великих мыслителей: Было особо подчеркнуто сегодняшнее значение богатых рукописей, оставленных такими великими мыслителями, как Имам Бухари, Имам Термизи, Абу Али ибн Сина, Абу Райхон Беруни, Мирзо Улугбек и Алишер Навои;

  • Международное признание: Зарубежные эксперты, в том числе руководство Ассоциации по изучению истории и искусства темуридов, высоко оценили системные усилия государства Узбекистан по популяризации исламского просвещения в мире на основе подлинности, толерантности и научности.

Центр исlamской цивилизации представил наследие мыслителей Мавераннахра в ЮНЕСКО

Выставка редких книг, рукописей и культурного наследия

В рамках штаб-квартиры ЮНЕСКО была организована масштабная выставка и презентация, подготовленная Центром исламской цивилизации:

  • Сокровище из глубины веков: В зале были представлены уникальные факсимильные книги, фактографические альбомы и образцы искусства из серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира»;

  • Проект современного музея: На стендах была наглядно продемонстрирована концепция здания, музейных залов и медиапроектов возводимого в Ташкенте Центра исламской цивилизации, охватывающего 3000-летнюю историю и цивилизацию;

  • Интерес участников: Многочисленные зарубежные гости, пришедшие на мероприятие, с большим интересом листали издания, отражающие наследие узбекских мыслителей на выставочных стендах, украшенных национальными адрасом и атласом.

Центр исlamской цивилизации представил наследие мыслителей Мавераннахра в ЮНЕСКО

Планы на будущее: Новый этап международного сотрудничества

По итогам Парижской конференции была достигнута договоренность о дальнейшем расширении сотрудничества между научными центрами Узбекистана и мира:

  • Совместные научные программы: Запланировано совместное исследование редких рукописей, хранящихся в ведущих библиотеках Европы и Востока, относящихся к Узбекистану, и привлечение их цифровых копий в фонд центра;

  • Мир через просвещение: Было подчеркнуто, что деятельность Центра исламской цивилизации станет важным международным научно-просветительским мостом в предотвращении радикализации в современном мире, укреплении межнационального согласия и религиозной толерантности.

Центр исlamской цивилизации представил наследие мыслителей Мавераннахра в ЮНЕСКО

Эта глобальная презентация, прошедшая в сердце ЮНЕСКО — Париже, еще раз ярко продемонстрировала мировому сообществу культурно-духовную мощь Нового Узбекистана, объединяющую великое прошлое и светлое будущее.

Центр исlamской цивилизации представил наследие мыслителей Мавераннахра в ЮНЕСКО
ЮНЕСКОПарижЦентр исламской цивилизацииШавкат Мирзиёев
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Катавшиеся на роликах молодые люди не подчинились требованиям сотрудников ОВДКатавшиеся на роликах молодые люди не подчинились требованиям сотрудников ОВД18 августа 21:15После знойного дня ташкентцы отдыхают у фонтановПосле знойного дня ташкентцы отдыхают у фонтанов18 июля 05:27Большая инициатива из Ташкента: новый альянс для исламского наследияБольшая инициатива из Ташкента: новый альянс для исламского наследия12 июля 23:07В Афганистане 2,4 миллиона девочек лишены возможности получать образование: предупреждение ЮНЕСКОВ Афганистане 2,4 миллиона девочек лишены возможности получать образование: предупреждение ЮНЕСКО13 августа 09:01История шелководства переписывается: в Узбекистане найдено 4-тысячелетнее свидетельствоИстория шелководства переписывается: в Узбекистане найдено 4-тысячелетнее свидетельство1 августа 10:12Саида Мирзиёева обсудила важные вопросы с главой ЮНЕСКОСаида Мирзиёева обсудила важные вопросы с главой ЮНЕСКО30 июня 22:12
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам
Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам