Центр исlamской цивилизации представил наследие мыслителей Мавераннахра в ЮНЕСКО

В штаб-квартире ЮНЕСКО в столице Франции Париже состоялась международная конференция высокого уровня, посвященная богатому научному, культурному и духовному наследию Центральной Азии. Данное мероприятие стало практическим и историческим воплощением на мировой арене благородной инициативы, выдвинутой Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в 2017 году на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, — идеи создания Центра исламской цивилизации в Узбекистане.

На конференции, собравшей более 300 авторитетных ученых, экспертов мира, представителей дипломатического корпуса и международных организаций, был высоко оценен бесценный вклад мыслителей Мавераннахра в развитие мировой науки и культуры.

Научный Ренессанс Мавераннахра с трибуны ЮНЕСКО

На пленарном заседании, организованном под флагом Узбекистана и символикой ЮНЕСКО в конференц-зале, международные эксперты раскрыли истинную гуманистическую суть исламского просвещения:

Центр глобального диалога: С докладами выступили полномочные представители ЮНЕСКО, директор Центра исламской цивилизации Фирдавс Абдухоликов, руководители авторитетных международных научно-исследовательских институтов и ученые-востоковеды;

Наследие великих мыслителей: Было особо подчеркнуто сегодняшнее значение богатых рукописей, оставленных такими великими мыслителями, как Имам Бухари, Имам Термизи, Абу Али ибн Сина, Абу Райхон Беруни, Мирзо Улугбек и Алишер Навои;

Международное признание: Зарубежные эксперты, в том числе руководство Ассоциации по изучению истории и искусства темуридов, высоко оценили системные усилия государства Узбекистан по популяризации исламского просвещения в мире на основе подлинности, толерантности и научности.

Выставка редких книг, рукописей и культурного наследия

В рамках штаб-квартиры ЮНЕСКО была организована масштабная выставка и презентация, подготовленная Центром исламской цивилизации:

Сокровище из глубины веков: В зале были представлены уникальные факсимильные книги, фактографические альбомы и образцы искусства из серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира»;

Проект современного музея: На стендах была наглядно продемонстрирована концепция здания, музейных залов и медиапроектов возводимого в Ташкенте Центра исламской цивилизации, охватывающего 3000-летнюю историю и цивилизацию;

Интерес участников: Многочисленные зарубежные гости, пришедшие на мероприятие, с большим интересом листали издания, отражающие наследие узбекских мыслителей на выставочных стендах, украшенных национальными адрасом и атласом.

Планы на будущее: Новый этап международного сотрудничества

По итогам Парижской конференции была достигнута договоренность о дальнейшем расширении сотрудничества между научными центрами Узбекистана и мира:

Совместные научные программы: Запланировано совместное исследование редких рукописей, хранящихся в ведущих библиотеках Европы и Востока, относящихся к Узбекистану, и привлечение их цифровых копий в фонд центра;

Мир через просвещение: Было подчеркнуто, что деятельность Центра исламской цивилизации станет важным международным научно-просветительским мостом в предотвращении радикализации в современном мире, укреплении межнационального согласия и религиозной толерантности.

Эта глобальная презентация, прошедшая в сердце ЮНЕСКО — Париже, еще раз ярко продемонстрировала мировому сообществу культурно-духовную мощь Нового Узбекистана, объединяющую великое прошлое и светлое будущее.