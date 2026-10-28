Скончался ведущий программы «Tahlilnoma» Озод Хамидходжаев

·122·Общество
Скончался ведущий программы «Tahlilnoma» Озод Хамидходжаев

Сегодня, 28 октября, скончался известный журналист, ведущий программы «Tahlilnoma» и бывший руководитель телеканала «O‘zbekiston 24» Озод Хамидходжаев. Об этом сообщил Творческий союз журналистов Узбекистана.

«Коллектив Творческого союза журналистов Узбекистана выражает глубокие соболезнования родным и близким известного журналиста, обозревателя телеканала “O‘zbekiston 24” Озода Хамидходжаева в связи с его кончиной», — говорится в сообщении союза.

Озод Хамидходжаев на протяжении многих лет вел программу «Tahlilnoma», выходившую в эфир на телеканале «O‘zbekiston». Также он занимал должность главного редактора информационной программы «Axborot».

В мае 2017 года журналист был назначен директором вновь созданного телеканала «O‘zbekiston 24». На этой должности он проработал до августа того же года.

Выражаем соболезнования родным, близким и коллегам Озода Хамидходжаева в связи с его кончиной.

Озод ХамидходжаевO‘zbekiston 24TahlilnomaТворческий союз журналистов Узбекистана
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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