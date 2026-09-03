Зебо Рахимова встретила свое 23-летие в Париже (видео)

·46·Культура
Зебо Рахимова встретила свое 23-летие в Париже (видео)

Актриса и блогер Зебо Рахимова сообщила на своей странице в Instagram, что 2 сентября встретила свое 23-летие.

Актриса решила отметить новый год своей жизни особым подарком для себя — в Париже. По ее словам, она подарила себе поездку в Париж в третий раз в свои 23 года.

На видео Зебо Рахимова запечатлена в красном платье, с тортом в руках, украшенным цифрой «23» и свечами в форме звездочек. На заднем фоне виднеется символ Парижа — Эйфелева башня. Актриса задула свечи и встретила свой новый возраст.

Под видео блогер оставила запись: «23 — моя весна, добро пожаловать!»

Ее подписчики также поздравили актрису с днем рождения, оставив в комментариях искренние пожелания.

Мы также поздравляем Зебо Рахимову с днем рождения и желаем ей крепкого здоровья, счастья, творческих успехов и новых высот.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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