8-летний мальчик в надежде стать Человеком-пауком дал укусить себя каракуртом

Необычный инцидент, произошедший в Боливии, бурно обсуждается в социальных сетях. В городке Вичулома департамента Оруро 8-летний мальчик, мечтая обрести суперсилы своего любимого героя — Человека-паука (Спидер-Ман), намеренно дал укусить себя крайне опасным пауком-каракуртом (чья вдова).

Сообщается, что мальчик играл у реки и нашёл под камнем чёрного паука с красными отметками на спине — каракурта. В надежде получить необычные способности, как у известного супергероя, он посадил паука тыльную сторону ладони и позволил ему укусить себя. Затем он посадил паука в стеклянную банку и вернулся домой.

Примерно через три часа у ребёнка начались сильные боли во всём теле, ломота в костях и тяжёлая слабость. Когда его состояние ухудшилось, он во всём признался матери. После этого мать срочно отвезла сына в местную больницу.

Врачи немедленно ввели мальчику специальный антидот (противоядие) против яда каракурта. Примерно через 30 минут его состояние стабилизировалось. По имеющимся данным, ребёнок выжил благодаря вовремя оказанной медицинской помощи и впоследствии полностью выздоровел.

Любопытно, что это не первый подобный случай в Боливии. В 2020 году сообщалось, что два брата точно с такой же целью позволили каракуртам укусить себя и попали в больницу.

Специалисты же в очередной раз напоминают, что детям не следует проводить опасные для жизни эксперименты, пытаясь подражать героям фильмов и комиксов. Яд паука-каракурта может представлять серьезную угрозу для здоровья человека, и в таких случаях необходимо безотлагательно обращаться за медицинской помощью.