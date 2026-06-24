Скандал в магазине в Испании: потасовка из-за флага (видео)

·44·Мир
Скандал в магазине в Испании: потасовка из-за флага (видео)

В одном из магазинов Испании вспыхнул острый конфликт из-за флага Палестины. По имеющимся данным, группа израильтян, увидев вывешенный в магазине флаг, вступила в перепалку с продавцами.

По словам очевидцев, во время конфликта эти лица находились в состоянии алкогольного опьянения. Спор быстро перерос в скандал, и стороны начали проявлять взаимную агрессию.

Владельцы магазина также не остались в стороне, бросая в них различные предметы во время ссоры. Происшествие привлекло внимание окружающих, и ситуация еще больше обострилась.

Точных деталей происшествия и официальной информации о последствиях скандала на данный момент не предоставлено.

ИспанияПалестинаИзраильтяне
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