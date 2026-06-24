В поиске идеального Андроид-смартфона: представлен концепт «телефона мечты»

·27·Технологии
В поиске идеального Андроид-смартфона: представлен концепт «телефона мечты»

Каждый год на рынок выходят сотни новых Андроид-смартфонов, верно? Но стоит признать, что ни один из них нельзя назвать «идеальным». У одной модели экран слишком велик, в другой отсутствует разъем для наушников, а у третьей некрасиво выпирает блок камер.

Известная своими инновационными идеями Nothing компания решила собрать все пожелания пользователей и показать, как на самом деле выглядел бы тот самый «идеальный смартфон», о котором мы мечтаем. Результат оказался неожиданно успешным!

Чего хотели фанаты и что создала Nothing?

Компания провела масштабный опрос среди аудитории и объединила в одном устройстве все функции, по которым мы скучаем в современных смартфонах. Особенно многим приглянулось решение с выдвижной (поп-уп) селфи-камерой , которая не оставляет никаких вырезов на экране.

Желание пользователей

Результат (концепт Nothing)

Компактный размер

Удобный экран меньше 6 дюймов

Место для проводных наушников

Вернулся аудиоразъем 3.5 мм (Мини-джак)!

Расширение памяти

Специальный слот для карты микроСД

Красивая задняя панель

Абсолютно плоский модуль камер без выступов

Чистое программное обеспечение

Система без лишних и ненужных приложений (блоатваре)

Без компромиссов не обошлось: баланс батареи и толщины

Конечно, объединение всех этих функций потребовало определенных жертв. Например, как и хотели пользователи, был установлен съемный аккумулятор , но его емкость была ограничена 3 800 mAh .

В поиске идеального Андроид-смартфона: представлен концепт «телефона мечты»

Создатели не хотели, чтобы телефон стал слишком толстым. Хотя итоговый концепт получился чуть более массивным, чем современные ультратонкие модели, в нем нет никаких уродливых выступов — телефон лежит на столе абсолютно ровно.

Можно ли его купить?

К сожалению, нет. Этот «смартфон мечты» не поступит в массовую продажу. Это был просто интересный эксперимент, чтобы собрать все чаяния пользователей в одном устройстве и показать, как такой гаджет мог бы выглядеть в реальной жизни.

Однако концепт настолько понравился фанатам, что в сети некоторые начали настойчиво предлагать компании разработать именно это устройство вместо будущего Nothing Phone (4б) . Кто знает, может быть, этот эксперимент полностью изменит мир Android в будущем?

NothingAndroid
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новые российские пассажирские самолеты Ту-214 начнут поставляться с 2027 годаНовые российские пассажирские самолеты Ту-214 начнут поставляться с 2027 годаСегодня, 22:24Дизер запустил функцию Ремикс Лаб: теперь фанаты могут легально создавать ремиксыДизер запустил функцию Ремикс Лаб: теперь фанаты могут легально создавать ремиксыСегодня, 22:24Facebook представил специальное АИ-приложение для создателей контентаFacebook представил специальное АИ-приложение для создателей контентаСегодня, 22:20Космодромы США на грани кризиса: количество ракет превышает возможности инфраструктурыКосмодромы США на грани кризиса: количество ракет превышает возможности инфраструктурыСегодня, 21:58Определен самый мощный суперкомпьютер в мире: Китай сверг США с престолаОпределен самый мощный суперкомпьютер в мире: Китай сверг США с престолаСегодня, 21:57Производитель гуманоидных роботов Агилитй Роботикс выходит на биржу со сделкой на 2,5 млрд долларовПроизводитель гуманоидных роботов Агилитй Роботикс выходит на биржу со сделкой на 2,5 млрд долларовСегодня, 21:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч