В поиске идеального Андроид-смартфона: представлен концепт «телефона мечты»

Каждый год на рынок выходят сотни новых Андроид-смартфонов, верно? Но стоит признать, что ни один из них нельзя назвать «идеальным». У одной модели экран слишком велик, в другой отсутствует разъем для наушников, а у третьей некрасиво выпирает блок камер.

Известная своими инновационными идеями Nothing компания решила собрать все пожелания пользователей и показать, как на самом деле выглядел бы тот самый «идеальный смартфон», о котором мы мечтаем. Результат оказался неожиданно успешным!

Чего хотели фанаты и что создала Nothing?

Компания провела масштабный опрос среди аудитории и объединила в одном устройстве все функции, по которым мы скучаем в современных смартфонах. Особенно многим приглянулось решение с выдвижной (поп-уп) селфи-камерой , которая не оставляет никаких вырезов на экране.

Желание пользователей Результат (концепт Nothing) Компактный размер Удобный экран меньше 6 дюймов Место для проводных наушников Вернулся аудиоразъем 3.5 мм (Мини-джак)! Расширение памяти Специальный слот для карты микроСД Красивая задняя панель Абсолютно плоский модуль камер без выступов Чистое программное обеспечение Система без лишних и ненужных приложений (блоатваре)

Без компромиссов не обошлось: баланс батареи и толщины

Конечно, объединение всех этих функций потребовало определенных жертв. Например, как и хотели пользователи, был установлен съемный аккумулятор , но его емкость была ограничена 3 800 mAh .

Создатели не хотели, чтобы телефон стал слишком толстым. Хотя итоговый концепт получился чуть более массивным, чем современные ультратонкие модели, в нем нет никаких уродливых выступов — телефон лежит на столе абсолютно ровно.

Можно ли его купить?

К сожалению, нет. Этот «смартфон мечты» не поступит в массовую продажу. Это был просто интересный эксперимент, чтобы собрать все чаяния пользователей в одном устройстве и показать, как такой гаджет мог бы выглядеть в реальной жизни.

Однако концепт настолько понравился фанатам, что в сети некоторые начали настойчиво предлагать компании разработать именно это устройство вместо будущего Nothing Phone (4б) . Кто знает, может быть, этот эксперимент полностью изменит мир Android в будущем?