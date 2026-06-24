Новые российские пассажирские самолеты Ту-214 начнут поставляться с 2027 года

·37·Технологии
Новые российские пассажирские самолеты Ту-214 начнут поставляться с 2027 года

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) России объявила сроки поставок пассажирских самолетов Ту-214, оснащенных полностью импортозамещающими комплектующими, коммерческим авиакомпаниям. По заявлению генерального директора компании Вадима Бадехи, эти воздушные суда начнут пополнять парки гражданской авиации с 2027 года. Это стратегически важный шаг для авиационной промышленности России, направленный на обеспечение внутреннего рынка отечественной техникой в условиях внешних санкций. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время производимые модели Ту-214 ориентированы в основном на нужды специальных заказчиков. Однако ожидается, что со следующего года начнется сборка первых самолетов, предназначенных для коммерческих перевозчиков. По сообщению информационного агентства ТАСС, первым эксплуатантом самолетов нового поколения станет авиакомпания Red Вингс. В рамках комплексной программы развития гражданской авиации этот перевозчик примет первые 11 самолетов Ту-214.

Объемы производства и новые заказчики

Согласно планам в авиастроительной отрасли, в 2026 году предусмотрено производство в общей сложности четырех самолетов Ту-214. После этого, с 2027 года, процесс поставок перейдет в широкомасштабную фазу. Проектом заинтересовались не только крупные федеральные компании, но и региональные правительства. Например, правительство Якутии планирует закупить три таких лайнера в период 2027–2028 годов.

Также ведутся переговоры с одной из крупнейших частных авиакомпаний России — С7. Ранее руководство С7 заявляло о намерении приобрести около 100 самолетов Ту-214 для обновления своего парка. Подобные крупные заказы играют важную роль в обеспечении будущей стабильности авиационной промышленности России.

Технические возможности и региональное значение

Ту-214 — это среднемагистральный двухдвигательный пассажирский самолет, предназначенный для перелетов на расстояния до 4500 километров. По своим техническим характеристикам он может конкурировать со многими аналогами на международном рынке. Для авиационного рынка Центральной Азии, в частности Узбекистана, подобные изменения в российской авиапромышленности могут быть интересны, так как спрос на среднемагистральные самолеты для региональных рейсов остается стабильно высоким.

Основная задача в рамках проекта заключается в полной замене иностранных комплектующих в составе самолета на отечественные детали. Завершение этого процесса позволит России самостоятельно обслуживать и обновлять свою авиационную технику, не завися от внешних поставщиков. Ожидается, что 2027 год станет решающим этапом на пути к этой цели.

АвиацияТу-214РоссияТехнологииСамолет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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