Женщина, 133 раза нажавшая на звонок, оказалась в тюрьме
В Южной Корее бразильянка была наказана судом за то, что 133 раза нажала на кнопку звонка в чужой квартире. Ей назначили 1 год тюремного заключения и еще 2 года условно.
Как стало известно, квартира, которую беспокоила женщина, принадлежит известной К-поп звезде Чонгуку. Он обладает огромной мировой популярностью как участник группы БТС.
Женщина, имя которой не разглашается, начала преследовать певца с декабря прошлого года. Она неоднократно появлялась возле его дома и изводила его, непрерывно нажимая на дверной звонок.
Правоохранительные органы серьезно отнеслись к данной ситуации и приняли соответствующие меры в отношении женщины. Согласно решению суда, ее действия были расценены как нарушение неприкосновенности частной жизни и сталкинг.
Данный инцидент вновь показал актуальность вопроса о границах между фанатством и нарушением личного пространства.
…