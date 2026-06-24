Женщина, 133 раза нажавшая на звонок, оказалась в тюрьме

В Южной Корее бразильянка была наказана судом за то, что 133 раза нажала на кнопку звонка в чужой квартире. Ей назначили 1 год тюремного заключения и еще 2 года условно.

Как стало известно, квартира, которую беспокоила женщина, принадлежит известной К-поп звезде Чонгуку. Он обладает огромной мировой популярностью как участник группы БТС.

Женщина, имя которой не разглашается, начала преследовать певца с декабря прошлого года. Она неоднократно появлялась возле его дома и изводила его, непрерывно нажимая на дверной звонок.

Правоохранительные органы серьезно отнеслись к данной ситуации и приняли соответствующие меры в отношении женщины. Согласно решению суда, ее действия были расценены как нарушение неприкосновенности частной жизни и сталкинг.

Данный инцидент вновь показал актуальность вопроса о границах между фанатством и нарушением личного пространства.