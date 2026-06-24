Неожиданная доброта слона: спас антилопу

·36·Мир
Неожиданная доброта слона: спас антилопу

Одно из видео, распространившихся в социальных сетях, привлекло внимание пользователей. В нем запечатлено, как слон помогает антилопе, попавшей в трудную ситуацию.

На кадрах видно, как слон осторожно действует, пытаясь вывести антилопу из опасного положения. Его поступок поразил многих зрителей и вызвал положительный отклик.

Специалисты отмечают, что слоны относятся к животным с высоким уровнем интеллекта и сильным чувством эмпатии. Они могут проявлять заботу не только о членах своего стада, но и по отношению к другим животным.

Данное видео еще раз продемонстрировало, что в природе среди животных также существуют такие чувства, как любовь и взаимопомощь.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенкаВ Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенкаСегодня, 22:48Кот, которого считали самцом, родил котятКот, которого считали самцом, родил котятСегодня, 22:33Скандал в магазине в Испании: потасовка из-за флага (видео)Скандал в магазине в Испании: потасовка из-за флага (видео)Сегодня, 22:16Сработал ли ультиматум Зеленского? В Беларуси отключены ретрансляторыСработал ли ультиматум Зеленского? В Беларуси отключены ретрансляторыСегодня, 22:12Женщина, 133 раза нажавшая на звонок, оказалась в тюрьмеЖенщина, 133 раза нажавшая на звонок, оказалась в тюрьмеСегодня, 21:47Правда ли, что Израиль тайно ввез тысячи устройств Starlink в Иран?Правда ли, что Израиль тайно ввез тысячи устройств Starlink в Иран?Сегодня, 16:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Вороны «вышли на работу»: убирают улицы за вознаграждение
Вороны «вышли на работу»: убирают улицы за вознаграждение