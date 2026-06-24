«Андижанская полька» попала в Книгу рекордов Гиннесса

Сегодня, 24 июня, в Андижане массовый флешмоб «Андижанская полька» с участием 20 тысяч человек был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщила администрация Андижанской области.

Сообщается, что основной целью данного масштабного мероприятия было широкое продвижение узбекского национального танцевального искусства на международном уровне и установление рекорда Гиннесса.

Отмечается, что это крупное культурное мероприятие было проведено в связи с объявлением города Андижан «Культурной столицей тюркского мира» в 2026 году. В этот день центральная площадь города и прилегающие территории погрузились в праздничную атмосферу с национальными песнями, яркими костюмами и специальными постановочными выступлениями.